شكرا لقرائتكم خبر عن عرض الفيلمان المصريان "سعاد" و"سبع سنوات حول دلتا النيل" بمهرجان قابس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان "قابس – سينما وفن " السينمائى التونسى في دورته الرابعة عن مشاركة فيلمان مصريان ضمن المسابقة الرسمية للمهرجان وهما فيلم "سعاد" وفيلم "سبع سنوات حول دلتا النيل".

كما يشارك عدد من الأفلام من مختلف الدول وهي فيلم الغريب وعصيان وأعنف حب وإيميلي سيري وخذني إلى السينما وحلم والابحار في الجبال والبحر أمامكم".

فيلم "سعاد" من بطولة بسنت أحمد وبسملة الغايش، وتدور أحداثه بين الدلتا والإسكندرية، ويطرح الفيلم أسئلة حول أثر العالم الافتراضى على العلاقات الإنسانية والعاطفية.

وفي سياق متصل يشهد المهرجان عرض فيلم "الأرض"، الذى يعتبر من أهم أفضل 100 فيلم بتاريخ السينما المصرية، كما يعد العمل بمثابة ملحمة فنية بامتياز لما قدمه العاملون فيها من مجهود كبير بقيادة المخرج يوسف شاهين وتواجد أبطال مثل محمود المليجى وعزت العلايلى ونجوى إبراهيم وصلاح السعدنى، بالإضافة لمجموعة كبيرة من النجوم.