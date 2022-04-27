الإفراج عن محاسب “بطلوع الروح” بعد خطفه في لبنان

بيروت - سلوى ياسين - عن المكتب الإعلامي لشركة “الصباح”: تمكنت الأجهزة الأمنية اللبنانية بالتعاون بين وزارة الداخلية ووزارة الدفاع وشعبة المعلومات و مخابرات الجيش، من الإفراج عن السيد صادق روللي المحاسب في شركة الصبّاح منذ أكثر من عشرين عاماً، وهو بصحة جيدة الحمدلله.

شركة الصبّاح بكل أفرادها وطاقمها في لبنان ومصر وكل الوطن العربي تتوجه بالشكر للأجهزة الأمنية والحكومة اللبنانية على الجهود القصوى التي بذلتها.وكل الحب والتقدير لعائلة السيد صادق روللي على صبرهم وثقتهم، ولكل الأصدقاء الذين تواصلوا معنا من كل أنحاء العالم العربي للاطمئنان.

وبشكل خاص تحية لسعادة السفير المصري الدكتور ياسر علوي الذي تابع عن قرب كل التفاصيل لحين الإفراج.ولكل الإعلام العربي على مساندته شركة الصبّاح.

ونأمل في هذه الأيام المباركة والمجيدة أن يجمعنا رب العالمين على الخير والنجاح والأمن والأمان.