عبد المجيد عبد الله بصورة جديدة مع نجله.. هل يشبهه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تزامناً مع ضجة السوشل ميديا حول إطلالة الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، نشر ابنه الفنان محمد عبد المجيد عبد الله صورةً تجمعه بوالده على حسابه الرسمي على تويتر، معلقاً: حب الحب. وقد لاقت تفاعلاً هائلاً؛ إذ تخطت في يوم واحد 1500إعجاب و62 تعليقاً.
إذ كتب محمد جاسم الهاجري، المدير التنفيذي للشؤون الفنية في شركة روتانا للصوتيات والمرئيات: منورين.. الله يحفظكم يا رب.
وغرد الشاعر عبد الله الأهدل بكلماته، وقال:
قـربــه سعــاده وروحــي دوم تنده له
وفـ جوف قلبي تـرى له قـدره وشانه
لـو كـان في كــلّ بيتٍ واحــــدٍ مثله
ما كان فـِ الأرض باقي نـاس طفشانه
وردّ الفنان عبد القادر الأحمد: منورين يا الحبيب.. والله يحفظ لك الوالد.
وعبّر المخرج فيصل يماني وكتب: الوسامة والإحساس في صورة.
وتغنى سالم إبراهيم، فنان ورائد أعمال مختص بالأمن السيبراني، بكتابة أغنيته: حي الشتاء وحي ما جابه.. منورين.
وكتب علي خضير، فنان وملحن: منورين.. ربي يحفظكم.
وعبّر الجمهور عن إعجابهم بأعماله وذكرياتهم مع أغنياته، وتحدثوا عن حماسهم للقائه في موسم جدة.