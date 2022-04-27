عبد المجيد عبد الله بصورة جديدة مع نجله.. هل يشبهه؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تزامناً مع ضجة السوشل ميديا حول إطلالة الفنان السعودي عبد المجيد عبد الله، نشر ابنه الفنان محمد عبد المجيد عبد الله صورةً تجمعه بوالده على حسابه الرسمي على تويتر، معلقاً: حب الحب. وقد لاقت تفاعلاً هائلاً؛ إذ تخطت في يوم واحد 1500إعجاب و62 تعليقاً.

إذ كتب محمد جاسم الهاجري، المدير التنفيذي للشؤون الفنية في شركة روتانا للصوتيات والمرئيات: منورين.. الله يحفظكم يا رب.

وغرد الشاعر عبد الله الأهدل بكلماته، وقال:

قـربــه سعــاده وروحــي دوم تنده له

‏وفـ جوف قلبي تـرى له قـدره وشانه

‏لـو كـان في كــلّ بيتٍ واحــــدٍ مثله

‏ما كان فـِ الأرض باقي نـاس طفشانه

وردّ الفنان عبد القادر الأحمد: منورين يا الحبيب.. والله يحفظ لك الوالد.

وعبّر المخرج فيصل يماني وكتب: الوسامة والإحساس في صورة.

وتغنى سالم إبراهيم، فنان ورائد أعمال مختص بالأمن السيبراني، بكتابة أغنيته: حي الشتاء وحي ما جابه.. منورين.

وكتب علي خضير، فنان وملحن: منورين.. ربي يحفظكم.

وعبّر الجمهور عن إعجابهم بأعماله وذكرياتهم مع أغنياته، وتحدثوا عن حماسهم للقائه في موسم جدة.