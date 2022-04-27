أول تعليق من ميار الببلاوي حول تصريحاتها عن الزواج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

تصدرت الفنانة ميار الببلاوي تريند "جوجل"، بعد تصريحاتها الأخيرة عن الزواج.

وقالت ميار الببلاوي في تصريحات تلفزيونية بشأن حياتها العاطفية: "أنا ست ملولة، ومبستحملش الراجل يقعد على قلبي كتير، وحظي وحش في كل زيجاتي، عايزة حد يبتكر ويفاجئني".

وعن أسباب انفصالها قالت ميار: "لم يطلب مني أحد ترك التمثيل، ولكنهم تزوجوني بسبب أنني ممثلة مشهورة، ودائماً بظهر بصورة جيدة وملفتة، لكن في النهاية أنا بني آدمة عادية بصحى عادي منكوشة زي باقي الناس هما بقى عايزني حاطة ميك أب طول الوقت وعاملة شعري ومتزوقة.

وفي أول تعليق لميار، كتبت عبر حسابها الشخصي بموقع "فيسبوك": "لا حول ولاقوة إلا بالله، والله أنا ست بكلم من كل قلبي ومبعملش حساب لكلامي وبجيب لنفسي المشاكل مش عارفة أعمل إيه".

يذكر أن ميار الببلاوي ولدت في 24 ديسمبر 1972، تخرجت في كلية الآداب، وبدأت حياتها الفنية كممثلة إعلانات، ثم انتقلت إلى السينما والتليفزيون، وارتدت الحجاب.