شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحى يبدأ موسمًا جديدًا لمسرحية "نجوم الظهر " فى عيد الفطر .. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبدأ النجم الكبير محمد صبحي موسمًا جديدًا في عيد الفطر لمسرحيته "نجوم الظهر" بداية من يوم الخميس 5 مايو، وتجري حاليا بروفات مكثفة علي العمل خلال الأسبوع الأخير من شهر رمضان الكريم.

مسرحية " نجوم الظهر" كوميديا استعراضية غنائية تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وموسيقي وألحان شريف حمدان وأشعار عبد الله حسن، وملابس ماريام عدلي وبطولة وإخراج النجم محمد صبحي .

ويشارك في بطولتها نخبة من النجوم من أجيال مختلفة هم : سميرة عبد العزيز وجيهان قمري وعبد الرحيم حسن وندي ماهر وميرنا زكري وكمال عطية ورحاب حسين وحمدي السيد ورحاب الشناط وداليا حسن ومحمد سعيد ومايكل وليم ومحمد شوقي طنطاوي ومحمد يوسف ومصطفي يوسف ومنة طارق وانجيلكا وليلي فوزي ومحمود أبو هيبة ووليد هاني .



الفنان عبد الرحيم حسن في البروفة وسميرة عبد العزيز



النجم الكبير محمد صبحي وبروفات مسرحيته الجديدة



بروفات مسرحية نجوم الظهر



بروفات نجوم الظهر



جانب من البروفات في مسرحية نجوم الظهر



جانب من البروفات



جيهان قمري وميرنا زكري