شكرا لقرائتكم خبر عن هند صبرى تشارك جمهور مهرجان قابس بمشاهدة "الأرض" و"البداية" فى "تعالا شوف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلتقي هند صبري الرئيسة الشرفية لمهرجان "قابس سينما – فن" مع جمهور المهرجان في دورته الرابعة في الفترة من 6 إلى 12 مايو المقبل، وذلك من خلال فعالية "تعالا شوف"، حيث دعت هند صبري جمهورالمهرجان لمرافقتها إلى عوالم السينما المصرية وذلك لحضور فيلم عرض فيلم «الأرض» إنتاج 1969 وهو العمل الذي تعتبره هند صبري من أهم أفلام سينما يوسف شاهين، فيلم لكل زمان.

أما الفيلم الثاني في فعالية "تعالا شوف" هو "البداية" لرائد السينما الواقعية المصرية صلاح أبو سيف وهو فيلم من إنتاج 1986 يقول عنه مخرجه "حاولت أن أقدم فيلما خياليا لكني وجدته يأخذ شكلا من واقع الحياة"، و تشارك جمهور قابس مشاهدة "الأرض" ليوسف شاهين و"البداية" لصلاح أبو سيف ضمن فعاليات المهرجان.

وفي سياق آخر تشارك فى فيلم "فضل ونعمة" للنجم ماجد الكدوانى، حيث تجسد دور زوجة بطل العمل ولديها ابنة منه، وتتوالى الأحداث فى إطار كوميدى لايت.

ويظهر الكدوانى فى دور صاحب مطعم، ويتعرض لكثير من المواقف الطريفة، ويحمل اسم المطعم فضل ونعمة، والأحداث تدور فى أجواء هذا المطعم، ويشارك فى بطولته كل من الفنان محمود حافظ ومحمد ممدوح الذى يظهر كضيف شرف، وهند صبرى وياسمينا العبد، والعمل من تأليف أيمن وتار وإخراج رامي إمام.