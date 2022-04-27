ياسمين رئيس تعلق على انتهاء عصر "تريند تويتر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

علقت الفنانة ياسمين رئيس، على انتهاء عصر "تريند تويتر".

وكتبت ياسمين، عبر حسابها على تويتر: "من أحلى الأخبار اللي سمعتها أن إدارة تويتر الجديدة قررت إنهاء عصر التريند.. خطوة من خطوات تانية كتير لازم تحصل".

وكانت ياسمين رئيس، قد أعلنت مؤخرا عودتها لزوجها المخرج هادي الباجوري بعد انفصالهما في فبراير الماضي، وعلقت آنذاك: "عشرة طويلة ولكنها لم تدم".

يذكر أن آخر تعاون بين الفنانة ياسمين رئيس وزوجها هادي الباجوري فيلم "قمر 14" الذي عرض مؤخرا بالسينمات، وهو من بطولة: خالد النبوي، شيرين رضا، أحمد الفيشاوي، غادة عادل، خالد أنور.