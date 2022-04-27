“ثروتي الحقيقية 11 مليار”.. محمد عبده يكشف عن حجم ثروته وعقاراته في السعودية واوروبا والفليبين!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أبريل 2022 05:43 صباحاً - تحدث الفنان السعودي محمد عبده أن ثروته سواءا على المستوى المادي كأموال وعقارات و على المستوى العائلي لناحية ابنائه الاحد عشر.

في البداية، اجاب محمد عبده على سؤال عن حجم ثروته بالقول أن ثروته الحقيقية هي 11 مليار في إشارة الى أبنائه الاحد عشر.

وقال خلال لقاء له في برنامج “مراحل مع علي العلياني” : ” ثروتي تفوق 11 مليار.. نورا وود وريم وهيفاء ودلال وعبدالرحمن وبدر وخالد والعالية والعنود وسلطان.. يفوقون كثير من المليارات .. هؤلاء ثروتي”.

وتابع: ” الثروة السوقية في العقارات ولا يمكن تحديد قيمتها المالية”. مشيرا إلى أن لديه العديد من العقارات في مكة والمدينة وجدة وأوروبا والفلبين.

وكشف أن سبب عمله في العقارات كان بناء على رغبة والدته. لافتا إلى أنها لم تكن مقتنعة بعمله في الفن كمصدر دخل واقترحت عليه أن يكون لديه مجال عمل آخر بالإضافة إلى الفن.