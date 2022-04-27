محمد عبده يؤكد على تفرده: “ملعبي لا احد يقدر يلعب فيه”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أبريل 2022 05:43 صباحاً - أكد الفنان السعودي محمد عبده على تفرده معتبرا انه لا يوجد فنان على الساحة الفنية يستطيع ان يكون خليفة له او يحمل الراية من بعده.

كلام محمد عبده جاء خلال استضافته في حلقة الامس من برنامج مراحل المذاع على قناة SBC حيث قال ردا على سؤال عن الفنان الذي يستطيع حمل الراية من بعده “اعتقد انه ما في شيء حقيقة لانه الجهد الذي انا اسويه والوقفة على المسرح بالساعات ما في حدا الى الان يقفها او يعملها”.

وردا على اعتبار كلامه ان “محمد عبده في كفة والبقية يأتون بعدي”، قال “انا اقول ملعبي انا ما حد يقدر يلعب فيه”.