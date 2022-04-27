شكرا لقرائتكم خبر عن التجريب المسرحى والتطور التكنولوجى عنوان مؤتمر علمى بمهرجان المسرح التجريبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحت رعاية وزير الثقافة المصرية الأستاذة الدكتورة إيناس عبد الدايم ، يقيم مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته التاسعة العشرين برئاسة الدكتور جمال ياقوت ، مؤتمرا علميا تحت عنوان : التجريب المسرحي والتطور التكنولوجي ، ويهدف المؤتمر لدراسة كيف أثر التطور التكنولوجي على أساليب التجريب في المسرح المعاصر ؟ ، بالإضافة لبحث أثر التكنولوجيا والنظم الرقمية والعوالم الافتراضية على فن الدراما عامة وفنيات العرض المسرحي وعناصره وفنونه المختلفة في مسارح العالم اليوم.

المؤتمر سيحتوي على مجموعة من المحاور البحثية التي تشمل كافة مجالات الإبداع المسرحي كتابًة وعرضًا وأداءًا وتصميمًا وتنفيذًا وتسويقًا، كما يفتح المؤتمر مجالًا واسعًا للمشاركة في كل مجالات الإبداع المسرحي ، ويلتزم المهرجان بنشر الأبحاث التي تقبلها لجنة المحكمين في كتاب "أبحاث المهرجان " كما يتحمل المهرجان نفقات السفر والإقامة والإعاشة والانتقالات الداخلية للسادة أصحاب الأبحاث المقبولة من الدول العربية والأجنبية.

أما عن محاور المؤتمر فهي أربعة محاور : المحور الأول عن أثر التكنولوجيا على فنيات الكتابة المسرحية المعاصرة ( البنيات المشهدية للعالم الافتراضي وفنيات الكتابةبين التأثير والتأثر-أثر التكنولوجيا الرقمية علي آليات الإنتاج والتلقي في المسرح العالم المعاصر ) ، أما المحور الثاني فسيكون عن حضور التكنولوجيا في سينوغرافيا مسارح العالم اليوم ( الماكينة المشهدية ودور التكنولوجيا الحديثة في بناء لغة جديدة لصناع الصورة البصرية - أنساق الصور المسرحية وتطورها في النظم الرقمية للواقع الافتراضي )

المحور الثالث سيكون عن نظرية العرض المسرحي والمستجدات التكنولوجية الرقمية المعاصرة ( تحولات نظرية العرض المسرحي في العروض التي تعتمد علي التكنولوجيا الرقمية - حدود ومساحات التجريب ارتكازاً علي التكنولوجيا الرقمية في المسرح المعاصر) ، وأخيرا المحور الرابع سيكون عن سطوة التكنولوجيا على فنون الآداء في المسرح المعاصر ( المسرح والفنون الأدائية الرقمية والمخلقة والمتناسجة - آفاق وتحديات المستقبل-المسرح والعلاقة بين الآلة والجسد، من أنسنة الآلي إلى ابتكار اشكال جديدة مثل السايبورج (Cyborg) و المسرح الرقمي.

أما عن شروط المشاركة في المؤتمر العلمي بالمهرجان فجميعها معلنة علي الموقع الرسمي للمهرجان وعلي جميع منصاته علي السوشيال ميديا ومرفق بها استمارة تلقي الأوراق البحثية ، ويذكر أن مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي تنطلق دورته التاسعة والعشرين في اليوم الأول من شهر سبتمبر وتستمر حتي يوم 8 من نفس الشهر.