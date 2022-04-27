داليا البحيري تحصل على الإقامة الذهبية من الإمارات (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حصلت الفنانة داليا البحيري على الإقامة الذهبية من دولة الإمارات.

ونشرت داليا صورتين لها خلال تواجدها في الإمارات، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت قائلة: "أتقدم بخالص الشكر إلى دولة الإمارات العربية وقادتها على منحي الإقامة الذهبية فئة الفنانين والمبدعين، كما أتقدم بجزيل الشكر والعرفان هيئة دبي للثقافة والفنون، سعادة المستشار الدكتور صلاح القاسم، وسعادة المهندس محمد الأفخم.. رئيس الهيئة العالمية للمسرح، وشكر للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية على سهولة الإجراءات .. وشكرا للإمارات وحكومتها".

يذكر أن داليا البحيري، شاركت مؤخرا في بطولة مسرحية "أبو العربي" وهي من إخراج تامر كرم، تأليف محسن رزق، وشاركها البطولة: هاني رمزي، أحمد فتحي، محمد جمعة، حجاج عبدالعظيم، ليلى عز العرب، عمرو عبدالعزيز.