ناهد السباعي تهنئ والدتها بعيد ميلادها (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

هنأت الفنانة ناهد السباعي والدتها المنتجة ناهد فريد شوقي بعيد ميلادها.

ونشرت ناهد صورًا ومقطع فيديو من آخر جلسة تصوير خضعن لها، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت :"عيد ميلاد سعيد لأجمل أم في الكون، صديقتي المفضلة، قدوتي ومرشدي وحبي الأول والأخير، ربنا يحميكي ويخليكي لينا يارب".

يذكر أن أخر أعمال ناهد السباعي مسلسل "منورة بأهلها"، بطولة ليلى علوي، رانيا يوسف، عباس أبو الحسن، سلوى خطاب، باسم سمرة، أحمد صلاح السعدني، تأليف محمد أمني راضي، إخراج يسري نصر الله.

بينما أخر أعمالها السينمائية فيلم "ماكو"، بطولة بسمة، نيقولا معوض، عمرو وهبة، محمد مهران، منذر رياحنة، فريال يوسف، سارة الشامي، كما ظهر بالعمل الفنان التركي الشهير مراد يلدريم.