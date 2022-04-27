منة عرفة: "لما اتجوزت بقيت محترمة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

كشفت الفنانة منة عرفة، عن أسباب رفضها التلامس وتقديم مشاهد جريئة في الأعمال الفنية.

وقالت منة، ببرنامج "ضرب نار" على قناة "القاهرة والناس": "المبدأ واحد عشان بس الناس تفهم أنا ما كنتش بقدم ده ولما اتجوزت محمود بقيت محترمة.. أنا ضد ده من البداية ممكن أتفرج عليه لكن مش حابة أقدمه".

وتابعت حول قرار انفصالها عن زوجها: "محدش يقدر يجبرني أبعد عن جوزي أو يخليني معاه، أثناء المشاكل كان فيه النقابة وإلهام شاهين لما كانت القصة في أولها، ناس بتنصحني، وأنا باخد بالنصيحة والقرار في الأول والآخر قراري أنا، وأنا معملتش له حاجة عشان يضرني أحنا بينا كل خير".

وأوضحت: "أنا بحبه جدًا وبكن له كل الحاجات الحلوة.. الفكرة في شوية حاجات بنتفق عليها لو ربنا يسرها لينا ومشينا فيها نكمل ليه ما نكملش، لو حصل عكس ده كل واحد هيكون بيضر أكتر ما بينفع".

وأضافت، أنها شخصية مسرفة وهو ما يجعلها متضررة ماديا: "كل الناس عارفة أن شغلانة الفن مش قاعدة لك كل شخص ليه الكام سنة بتوعه وأنا متضررة ماديا لأني مسرفة جدا لو جالي 10 مليون مش بعرف أحافط عليها أو أحوش".

وفي مطلع مارس الجاري، أعلن محمود المهدي، انفصاله عن زوجته الفنانة الشابة منة عرفة، للمرة الثانية، وكتب عبر خاصية "ستوري إنستجرام": "تم الانفصال والحمد لله على كل شيء، ربنا يوفقها ويوفقني.. رينا بيرزق العبد، عمرها ما كانت في يد حد، وضد الفساد حتى لو فضلت لوحدي، بس ربنا معايا".

يذكر أن منة عرفة ومحمود المهدي، عقدا قرانهما في يونيو الماضي.