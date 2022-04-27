محمد عبده في مراحل: “ما يصير الانسان يموت من دون سبب.. لازم يمرض لينقيه الله من الذنوب ويهيأه للتوبة”.. فيديو

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أبريل 2022 03:50 صباحاً - تحدث الفنان السعودي محمد عبده عن تأثير أزمة فيروس كورونا على نفسيته ورؤيته للموت وذلك خلال حلوله ضيفا على الاعلامي علي العلياني في حلقة الامس من برنامج “مراحل” المذاع على قناة SBC.

وقال محمد عبده: “لما الواحد يواجه مثل هذه الصدمة الكبيرة ستفقدون أحباء وستفقدون وستفقدون طيب ما كلنا الى هذا المصير ما ندري نحن سنفقدهم ام هم سيفققدونا فلذلك تساوت عندي المسألة فأصبحت اكثر تصالحا مع الحدث”.

وتابع “انا كنت اقول ما يمكن الانسان يموت من دون سبب لأن الموت الفجائي استعاذوا منه وحذروا منه في الاثر فلازم الانسان يمرض ربنا سبحانه وتعالي ينقيه من الذنوب ويهيأه للتوبة ومراجعة نفسه”.