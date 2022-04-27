شكرا لقرائتكم خبر عن نيللى كريم: أشعر أن الجميع سيساند قضية "فاتن أمل حربى" فى الحلقات الأخيرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت النجمة نيللى كريم لـ"الخليج 365" إنها سعيدة للغاية لما حققه مسلسل "فاتن أمل حربى"، والذى حقق نجاحاً كبيراً بسبب القضية التي يناقشها، مشيرة إلى أن الحلقات الأخيرة ستكشف عن مفاجآت كبيرة في قضية تونة وسيف.

وأضافت نيللى كريم قائلة:"أشعر أن الجميع سيساند فكرة المسلسل، وللحقيقة نحن في عام 2022، يجب أن ننظر للأمور بطريقة أخرى ونواجه ما نخشاه في كل الأمور والقوانين التي قد تعيق تطور المجتمع، لافتة إلى أنه إذ لم يساند الناس لتغيير القانون، سنكون قد سعينا لنضع أيدينا على جذور المشكلة، وربما نعمل على حلها من أجل مستقبل عائلى أفضل وأولاد سوية يعيشون من أجل إعلاء اسم بلدهم مصر.

مسلسل "فاتن أمل حربى"، يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.