إلقاء القبض على مذيعة مصرية شهيرة!

كتب امير فتحي في الأربعاء 27 أبريل 2022 02:43 صباحاً - ألقت قوات الأمن المصرية القبض على المذيعة الشهيرة في التلفزيون المصري هالة فهمي، وفقًا للمحامي خالد علي.

وكتب المحامي المصري، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“، اليوم الثلاثاء: ”المذيعة هالة فهمي تم القبض عليها، وكانت أول جلسة تحقيق معها، يوم الأحد الماضي، في نيابة أمن الدولة، ولم يحضر أي من المحامين، لأننا لم نعلم بالقبض عليها أو التحقيق معها“.

وأضاف: ”النهاردة كانت جلسة استكمال التحقيق معها في النيابة، وشاهدها زملائي المحامين، وطلبت منهم إبلاغي بضرورة الحضور فذهبت لها فورًا، وعندما دخلت غرفة التحقيق قبل وصولي رفضت الإدلاء بأي أقوال إلا في حضوري فقررت النيابة تأجيل التحقيق“.

وختم منشوره بالقول: ”تمكنت من مقابلتها والاطمئنان عليها، لكن النيابة كانت قد أجلت جلسة التحقيق، وهي محبوسة 15 يومًا على ذمة تحقيقات القضية 441 لسنة 2022 حصر أمن دولة“.

يذكر أن هالة فهمي، قد ظهرت مؤخرًا في أكثر من مقطع فيديو، لتوجه انتقادات ضد قيادات في الدولة، إلى جانب بعض الألفاظ غير اللائقة في الهتافات مع آخرين داخل مبنى ماسبيرو، بسبب ما ذكرته عن بيع التلفزيون المصري ”ماسبيرو“، ممثلًا بسيطرة الشركة المتحدة على زمام الأمور فيه، مثلما فعلت مع غالبية الفضائيات، ووسائل الإعلام المصرية.