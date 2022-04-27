شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى ميلاد الفنانة سناء جميل.. قصة طردها من المنزل بسبب التمثيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الأربعاء الموافق 27 أبريل، ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة سناء جميل، حيث ولدت عام 1930 في مركز ملوي بمحافظة المنيا، واسمها الحقيقي ثريا يوسف عطا الله، وتنتمي لعائلة مسيحية قبطية، ولذلك فهي تتبع الديانة المسيحية، وكانت تنتمي لطائفة الأقباط الأرثوذكس، وانتقلت إلى القاهرة قبل الحرب العالمية الثانية، والتحقت بمدرسة "الميرد دية" الداخلية وتعلمت هناك اللغة الفرنسية.

عندما تخرجت من المدرسة التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وعندما علم أخيها أنها سوف تعمل ممثلة ضربها وطردها من المنزل، ولجأت إلى أستاذها بالمعهد الفنان الراحل زكي طليمات، والذي اختار لها اسم سناء جميل ليكون اسمها الفني، وساعدها للإقامة في بيت طالبات والانضمام لفرقة المسرح الحديث، وكان مرتبها في بداية مشوارها الفني خمسة جنيهات فقط، ولكن شغفها بالفن دفعها للاستمرار.



سناء_جميل

انضمت للعمل مع فرقة "فتوح نشاطي" المسرحية، عقب تخرجها من المعهد، وشاركت في أكثر من فيلم خلال فترة الخمسينات، من بينها "سلوا قلبي"، "بشرة خير"، و"حرام عليك"، لكن بداية الشهرة الحقيقة جاءت من خلال دور نفيسة" في فيلم "بداية ونهاية"، الذي أسند في البداية للفنانة الراحلة فاتن حمامة، ولكنها رفضته، فأُحيل الدور لسناء جميل.

وقفت سناء جميل على خشبة المسرح وقدمت 9 مسرحيات منها "وشم الوردة" على المسرح القومي عن نص لـ"تينسي ويليامز" ومسرحية لـ "سترندبرج" بعنوان "رقصة الموت" باللغة الفرنسية، وشاركها البطولة النجم الفنان جميل راتب والممثل الفرنسي كلودمان وعرضت المسرحية في باريس واستمر عرضها في عدة مدن فرنسية خلال العام 1977 وسط اقبال منقطع النظير من الجمهور الفرنسي.



الفنانة سناء جميل

وعلى مستوى السينما قدمت سناء جميل عدد من الأفلام أبرزها "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "بلال مؤذن الرسول"، "ومرت الأيام"، "أهل الهوى"، "شياطين الجو"، "لن أبكي أبداً"، "بداية ونهاية"، "فجر يوم جديد"، فيلم "الزوجة الثانية"، فيلم "الشوارع الخلفية"، "توحيدة"، "سواق الهانم"، "السيد كاف"، "الشك يا حبيبي"، "ملائكة الشوارع" وغيرها من الأفلام.

وفى التليفزيون شاركت في مسلسلات "ساكن قصادى"، "اللقاء الأخير"، "ابن سينا"، "حل يرضي جميع الأفراد"، "وعاد النهار"، "الراية البيضا"، "ساكن قصادي"، "خالتي صفية والدير"، "الرقص على سلالم متحركة"، "سور مجرى العيون"، "حصاد الحب"، وكان آخر أعمالها مسلسل "طرح البشر" ورحلت بعده في 22 ديسمبر عام 2002 بعد معاناة من سرطان المعدة.