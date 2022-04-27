شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 25.. أحمد عز يكشف مخطط دخول عناصر أجنبية جهادية مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "الاختيار 3 - القرار" والتى تحمل اسم "الحدود الغربية" استمرار عمل جهاز المخابرات العامة على ملف العناصر الأجنبية المسئولة عن تجنيد الشباب للجهاد في سوريا، حيث توصل مروان العدوى (أحمد عز) ومساعدوه إلى اسمين الأول يدعى نزار غانم وهو عميل سابق لجهة أمنية عمل سابقاً في سوريا والعراق، ويتعامل مع أكثر من جهة مسحلة في المعارضة السورية، وتقابل سابقاً مع عنصر من التنظيمات الجهادية في مصر من أجل ترتيب عمليات من أجل سفر الشباب هناك.

أما العنصر الثانى فيدعى مراد إيميل وهو موظف في السفارة، ويسهل الإجراءات، ويحدث بين الثنائى مقابلة بشكل دورى في أحد المطاعم حيث تم تسليم فيه البيانات من خلال فلاش ميمورى، وتم رصد هذه المقابلات وتم التوصل إلى ذهاب نزار إلى المطار وترك فلاشة فى المطعم، وحصلت عليها الجهات الأمنية الفلاشة ونقل كل الداتا الموجودة عليها.

يتسلم مروان الفلاشة ويفحص ما عليها ويجتمع باللواء الذى يجسد دوره أشرف زكى، ويخبره أن الفلاشة بها أسماء أشخاص جهادين وإرهابيين دخلوا مصر بأسماء مستعارة وبالتنسيق مع سفاراتهم فى القاهرة، ويرد أشرف زكى بأن معلومات وجود الجهاديين فى سوريا وتواجدهم فى مصر صحيحة وأنه من المؤكد سيكون لقاء بين الإخوان وبينهم، ليرد مروان بأن ذلك اختراق أمنى للبد ولا بد أن يفهم الرئيس أن الموضوع ليس أهلى وعشيرتى.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.