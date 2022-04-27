شكرا لقرائتكم خبر عن انحراف الحلقة 26.. روجينا تدافع عن نفسها أمام القاضى فى جرائم القتل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صدمة كبيرة أصابت المشاهدين بعد عرض الحلقة الماضية من مسلسل "انحراف"، خاصة بعدما تم القبض على حور "تقدمها النجمة روجينا"، من قبل زوجها الضابط شريف نوح "يقدمه أحمد صفوت"، وتم تقديمها للمحاكمة فى جرائم القتل التى ارتكبتها، وكان هذا الحدث بمثابة صدمة كبيرة لمتابعى المسلسل خاصة المتعلقين بشخصية حور، حيث وجدوا فيها البطلة التى تقف بجانب المظلوم خاصة فى القضايا التى يحاول أصحابها، الهروب من العدالة، مما جعل خبر القبض عليها خلال أحداث المسلسل يقلب الموازين.

وشهدت الحلقة اليوم الـ26 من المسلسل كشف العديد من التفاصيل عن الجرائم التى ارتكبتها حور "روجينا"، على مدار الحلقات الماضية، حيث اعترفت حور بالفعل بارتكابها جميع جرائم القتل التى نسبت إليها بل لو عاد بها الزمن سوف تفعل نفس الفعل، كما رفضت حور تولى أى شخص مهمة الدفاع عنها، بل طلبت من هيئة المحكمة الموقرة، الدفاع هى عن نفسها.

واستعرضت الحلقة تفاصيل الجرائم الثلاث الأولى التى ارتكبتها حور" روجينا"، وهى قتل رجل الأعمال طلعت الدقاق "يقدمه محمد لطفي"، وقتل سالم "عبد العزيز مخيون"، وقتل المذيع آسر "يقدمه محمد كيلاني"، واستطاع المخرج رؤوف عبد العزيز، التنقل بين مشاهد الفلاش باك التى تكشف تفاصيل ما حدث فى الجرائم الثلاث بحرفية مميزة، كأنها لوحة فنية متجانسة الالوان، كما أبدعت الفنانة روجينا فى تجسد الحالة التى تعيشها حور أثناء السرد، واستطاعت أن تبكى المشاهدين بمجرد احساسها بالمظلومين.

مسلسل "انحراف"، مأخوذ عن أحداث حقيقية، تدور فى دراما تشويقية مليئة بالغموض حول عن انحراف عدد من الشخصيات عن الطبيعة البشرية يصطدمون بطبيبة نفسية التى تقدمها النجمة روجينا، وتقرر تعديل المسار بطريقتها الخاصة.

يشارك النجمة روجينا بطولة مسلسل" انحراف" كل من الفنانة القديرة لوسى، وسيدة المسرح العربى سميحة أيوب، وعبد العزيز مخيون، وأحمد فؤاد سليم، ومحمد لطفى، ورانيا محمود ياسين، ومحمد كيلانى، وأحمد صفوت، وسما إبراهيم، وميدو عادل، ومحمد مهران، وتأليف مصطفى شهيب، وإخراج رؤوف عبدالعزيز.