شكرا لقرائتكم خبر عن ملف سرى الحلقة 25.. هانى سلامة يقع فى حب عائشة بن أحمد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 25 من مسلسل ملف سري، بطولة النجم هاني سلامة، العديد من الأحداث، حيث نكتشف أن عدنان صديق عمر يوسف المالكي "ماجد المصري" هو الرجل الكبير صاحب صفقة الألماس، ويخطف هارون المالكي "محسن محيى الدين" وحسين "إيهاب فهمي"، وحينها يذهب ليل "محمد محمود عبد العزيز" ليوسف المالكي يخبره بضرورة إرجعاه الألماس لعدنان حتى لا يقتل هارون وهذا ليس فى صالحه.

يذهب يوسف بالفعل لمكان عدنان ويعطيه الالماس ويترك عدنان هارون وحسين ولكن بعد أن أطلق الرصاص علي قدم حسين، تذهب مريم "عائشة بن أحمد" ومعها مستندات جاءت لها تدينها في قضية الأموال ومعها تسجيل وسمعته مع يحيي والذي كان فيه صوت شريف المالكي وهو يؤكد أنه لا يحب مريم وأن زواجه منها مصلحه.

يقرر يحيى "هاني سلامة" مساعدة مريم ويأخذها لمكان بعيد ويطلق عليهم الرصاص وهم في طريقهم للمكان، ولكن لم يصبهم سوء، وعندما يصلوا للمكان يتضح أن يحيي قد وقع في حب مريم وأن مريم تبادله نفس الشعور، بل أنه يحلم بها في نفس الليلة ويستيقظ فلايجدها في الحجرة فيخرج علي الفور ليجدها تجلس علي النيل في نفس المكان الذي حلم بها فيه، فيصرح لها أنه قد حلم بها فتخجل مريم وتغير الموضوع ويذهبا سويا ليقابلوا سكرتيره شريف التي يعتقدوا أن بيدها براءتها.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.