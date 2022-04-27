هكذا سخر حسام داغر من الاحتفال بعيد ميلاده

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

سخر الفنان حسام داغر، من احتفاله بعيد ميلاده، على طريقته الخاصة.

وكتب داغر، عبر حسابه على إنستجرام: "لما ترد على كل معايدات الواتس أب وتبص تلاقي لسه الماسنجر والإنستجرام.. ربنا يخليكو ليا ولكل اللي عيد وبيعيد عليا في عيد ميلادي النهاردة".

يذكر أن حسام داغر من مواليد 26 أبريل 1980 وحصل على درجة البكالوريوس في الطب من جامعة القاهرة في عام 2002، ثم حصل على درجة الماجستير في أمراض الدم والمناعة في عام 2006، ثم درس التمثيل في مؤسسة TVI Actor Studio NY في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية وتخرج منها في عام 2009.

وإلتحق بمركز الإبداع الفني بدار الأوبرا المصرية تحت قيادة المخرج خالد جلال، وكان من ضمن أعضاء الدفعة الثانية (تمثيل وإخراج) التي تخرجت في عام 2011، وكان مشروع التخرج هو مسرحية (قهوة سادة) والتي أثارت جدلاً واسعاً، وقد تم عرضها في أغلب البلاد العربية وحظيت بشهرة واسعة آن ذاك.

واستمر في مشوار التمثيل بعد ذلك من خلال مشاركاته في العديد من الأعمال السينمائية والتليفزيونية، والتي كان منها أفلام (أمير البحار، سفاري)، ومسلسلات (عايزة أتجوز، مسيو رمضان مبروك أبو العلمين حمودة، خرم إبرة، الكبير أوي، ابن حلال).