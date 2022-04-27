شكرا لقرائتكم خبر عن "ملف سرى" الحلقة 25.. عائشة بن أحمد تعيش ذكريات زوجها المقتول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "ملف سرى" الذكريات التى عاشتها مريم (عائشة بن أحمد) قبل زواجها من شريف (محمود حجازى)، وحالة القلق والتوتر المتعلقة بقضية غسيل الأموال المرفوعة عليهم، وأصرت مريم (عائشة بن أحمد) على رفض رأى والدها فى زواجها بشريف، وأظهرت اقتناعا تاما بحبه لها.

وما زالت تتذكر مريم "شريف" المقتول، حتى بعدما اكتشفت أنه ورّطها فى قضايا غسيل أموال بسبب ثقتها فيه، كما كشفت الحلقة عن أمسية رومانسية ظهر فيها الطرفان مهتمان بعدد الأيام والساعات الباقية على زواجهما، ولكن مريم لم تكن تعلم أن اهتمام شريف راجع لتخطيطه لأهداف أخرى.

مسلسل "ملف سري" بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.