شكرا لقرائتكم خبر عن هانى شاكر: إفطار الأسرة المصرية إرساء لتقليد مصرى أصيل رسخه الرئيس السيسى منذ 2017 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان هانى شاكر، نقيب المهن الموسيقية، أن إفطار الأسرة المصرية بحضور ورعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، هو إرساء لتقليد مصري أصيل رسخه الرئيس السيسى منذ 2017، معرباً عن سعادته لتلبية دعوة الحضور وبالمشاركة في هذا الجو الأسري العائلي المصري.

وقال شاكر إن "إرساء لتقليد مصري أصيل منذ عام 2017 تلقيت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسى، لإفطار رمضاني تحت اسم إفطار الأسرة المصرية، يضم رموز وطوائف الشعب المصري بكل تنوعه ومشاربه، في جو مصري وأسري دافئ وحوارات من القلب تتسابق جميعها في حب الوطن والمحبة والسلام لكل الشعب المصري أقباطه مسحيين ومسلمين وأصحاب الهمم، وكل أسر حياة كريمة".

وأكد شاكر أن مبادرة حياة كريمة إحدي المشروعات التي يتبناها الرئيس السيسى للنهوض وتنمية وتطوير القري والأحياء.