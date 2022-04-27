شكرا لقرائتكم خبر عن الكبير أوى الحلقة 25.. الكبير يقبض على مدكور بعد النصب على أهالى المزاريطة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة 25 من مسلسل الكبير أوى 6، بمحاوله جونى "أحمد مكى” و هجرس "محمد سلام” مساعدة الكبير فى أعمال الزراعة، بعد توقف أهالى المزاريطة عن العمل واستثمار أموالهم مع الدكتور مدكور (حمدى الميرغنى).

ويحاول جونى ومربوحة "رحمة أحمد" التحدث مع الكبير بأن عليه استثمار الأموال مع مدكور ولكنه ينفعل عليهما ويغضب ويتركهما، ثم يذهب العترة "مصطفى غريب" نجل الكبير إلى مدكور ويعطيه أموالا لاستثمارها بدون علم والده.

ويعلم أهالى المزاريطة أن مدكور "حمدى الميرغنى" نصاب واستولى على أموالهم وهرب ويتجمع الجميع عند الكبير ويطلبون منه أن يسترجع لهم أموالهم وأنهم تعلموا الدرس جيدا، ويسامحهم الكبير ويخرج مدكور بعد القبض عليه ويكشف لهم كيف استطاع القبض عليه ويحكى أنه اتصل بأحد الأشخاص فى ليبيا ليتأكد من هوية مدكور ليبلغه أنه نصاب كبير.

ويعرض مسلسل " الكبير أوى 6” فى تمام الساعة 6:20 مساء، على أن يعاد فى تمام الساعة 1:50 بعد منتصف الليل و2:00 مساء اليوم التالي، ويعرض حصرياً على قناتى ON وON دراما ومنصة Watch it الرقمية .

مسلسل "الكبير أوى" من بطولة أحمد مكي، رحمة أحمد، محمد سلام، بيومي فؤاد، هشام إسماعيل، سما إبراهيم، محمد أوتاكا، ليلى عز العرب، مصطفى غريب، حسن القناوى، علاء زينهم، حسين أبو حجاج وضيوف الشرف ماجد الكدوانى، حمدى الميرغنى، نرمين الفقى، وأسماء جلال، وسليمان عيد وآخرين وتأليف مصطفى صقر إخراج أحمد الجندى.