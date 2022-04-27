شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 25.. السيسى يأمر بمواجهة محاولات إغراق مصر بالسلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتي تحمل اسم "الحدود الغريبة"، عن جود قوات الأمن في مواجهة عمليات دخول السلاح إلى مصر من ليبيا، حيث يجتمع ضابط المخابرات الحربية مصطفى خليفة في الجهاز بعد التوصل إلى معلومات حول وجود عناصر إرهابية تهدد بضرب كنيسة بهدف دخول سلاح للقاهرة.

كما رصد ضباط المخابرات الحربية مكالمة بين التكفيري أبو خالد مع أحد العناصر من تسهيل دخول الأجانب مصر وتسلم السلاح لتوصيله إلى مصر، مع التحرى عن موعد دخول الشحنة ومعاد تسليمها، وفى نفس الوقت يجتمع وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسى بقيادات القوات المسلحة بعد تسلمه تقارير المخابرات الحربية حول إدخال السلاح مصر.

وقال السيسى إن التقارير التي تصله عن حجم أعمال التهريب في مصر خطيرة جداً وبصفة خاصة تهريب السلاح، وإن ذلك يتم في جميع الاتجاهات وخصوصا الاتجاه الغربي والشمالي الشرقي يؤكد أن ذلك يجعل القوات المسلحة مستعدة لمواجهة أي خطر يواجه مصر سواء من الداخل أو الخارج، لاسيما مع رصد محاولات إغراق مصر بالسلاح من السلاح الذى كان موجودا فى الجيش الليبى، ويأمر السيسى بالسيطرة على الحدود مع ليبيا رغم صعوبة الأمر.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



الاختيار 3 الحلقة 25