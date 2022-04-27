شكرا لقرائتكم خبر عن "بطلوع الروح" الحلقة 11.. منة شلبى تحاول الهرب من الرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول أكرم (محمد حاتم) فى الحلقة الحادية عشر من مسلسل "بطلوع الروح" الهروب من سجن الأكراد بعد أن وقع رهينة أثناء تنفيذ إحدى العمليات الجهادية، وخطط أكرم مع أحد المساجين بأن يطعن حارس السجن، فى الوقت الذى يستحوذ فيه أكرم على السلاح ويبدأ ضرب النيران.

وفى الوقت نفسه يستعد عمر (أحمد صلاح السعدنى) لشن حرب على الأكراد دون أن يعلم بأن أكرم ما زال على قيد الحياة، كما حاولت روح (منة شلبى) الهرب من الرقة بعدما ظنّت بأن زوجها قد قُتل، ولكنها فشلت، وعادت لتختبئ عند إحدى صديقاتها.. فمتى تكتشف روح أن أكرم ما زال على قيد الحياة؟

يُعرض مسلسل بطلوع الروح يوميا على قناة MBC مصر فى تمام الساعة 9 مساء، بطولة النجمة منة شلبى، إلهام شاهين، أحمد السعدنى، عادل كرم، ويتكون مسلسل طلوع الروح من 15 حلقة، وهو تأليف محمد هشام عبية ومن إخراج كاملة أبو ذكرى.