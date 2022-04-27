شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوب عليا الحلقة 25 .. هناء الشوربجي ضيفة شرف واستمرار هروب جلجل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "مكتوب عليا" باستمرار هروب جلجل وبرفقته والده إحسان "إسماعيل فرغلي" وصديقه سيد "محمود السيسي" وخطيب شقيقته علاء "محمد طعيمة"، وينفعل إحسان على علاء ويضربه بالقلم على وجهه، بعد أن يكشف لجلجل أن علاء أجبره على الموافقة على الزواج من ابنته بعد أن صوره في إحدى الكباريهات وتهديده بالفيديو، فاضطر للموافقة على خطوبته من جيجي "هلا رشدي"، ثم يلقبه بنفس اللقب الذى يطلقه عليه جلجل وهو "اللطظ".

تندم روقه "أيتن عامر" على ما فعلته مع جلجل، وتحاول والدته "حنان سليمان" حماتها وخالتها أن تستعطفها تجاه ابنها، في حين يجلس بدوي "عمرو عبدالجليل" مع والدته الباتعه "فردوس عبدالحميد"، ويتناقشا معا حول تجارته الحرام في الآثار والمخدرات، ويحاول بدوي أن يقنعها بالعودة للعمل معه، ولكنها تفكر في الأمر.

يصحو جلجل من نومه فيجد مكتوبا على يده كلمة (ماما مزاجات) فيحاول تفسير هذا اللغز، ويكتشف أن والده كان يعرف راقصة تدعى أم مزاجات فيطلب منه أن يذهبوا اليها، وبالفعل يذهبون إليها وهي الفنانة القديرة هناء الشوربجي التي تحل ضيفة شرف على حلقة اليوم، ويكتشف جلجل أن لقب والده إحسان هو "الخواجة"، وتتخلى مزاجات عنهم وترفض أن يقيموا معها لحين حل مشكلتهم وظهور براءتهم من جريمة القتل، ولكنها تجعلهم يتنكرون في شخصيات جديدة، ويرتدي علاء "محمد طعيمة" ملابس امرأة ويعملون في كوافير.

ويفسد جلجل العمل في الكوافير ويتسبب في غضب الزبائن فتهدده هناء الشوربجي بطرده في حال مضايقة الزبائن، في حين يتقمص إحسان والد جلجل شخصية خواجه ويعاكس الزبائن، فتغضب منه مزاجات ولكنه يضحك عليها، في حين تعيش والدة جلجل واخواته البنات حالة قلق شديد عليه لأنهم لا يعرفون أي معلومات عنه هو ومن معه، فيتصل علاء "محمد طعيمة" بشقيقة جلجل ليطمئنها.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وآخرين، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف.

المسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري "k media" بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

يعرض مسلسل "مكتوب عليا" على شاشة قناة "dmc" يوميا في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 1.45 صباحا، و 6 صباحا.