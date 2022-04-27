شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عبدالمنعم: زواجى من مصطفى قمر شائعة.. وتامر حسني وقف فى ضهري خلال رحلتى الفنية والان مع تفاصيل الخبر
وتابعت أنها لا تعلم السبب وراء تلك الشائعة، خاصة أن الفنان مصطفى قمر يحب زوجته، مضيفة: "طول عمري نفسي أغني وأرقص كل أما أقول لحد كدة مايصدقنيش".
وأضافت: "يحيى الفخراني كنت أرهبه ولكننى وجدت أنه شخص صدوق ومحترم لدرجة أني سميت ابني على اسمه يحيى وجاء السبوع وهنأني، وعملت في مسلسل (عباس الأبيض) وتعلمت منه لأنه ملتزم جدًا ويحب الممثل الذي معه ولا يبخل عنه في معلومة أو إحساس أو طاقة، وعملت معه في المسرح وتعلمت منه أنه لا يجامل أي شخص لكنه يحترم الجميع وهو طاقة فظيعة وكان يوميًا يبكي في المسرح خلال دوره بشكل متقن وجعلني أحب المسرح".
"نص الحدوتة" يقدم 30 حكاية مع أشهر نجوم الفن الذين قدموا أعمالًا لا تنسى وأصبحوا أيقونات في السينما والفيديو والمسرح، ويستعرض الضيوف في كل حلقة من حلقات البرنامج بعض الذكريات والمعلومات التي لم يتم الكشف عنها من قبل.