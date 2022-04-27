شكرا لقرائتكم خبر عن مروة عبدالمنعم: زواجى من مصطفى قمر شائعة.. وتامر حسني وقف فى ضهري خلال رحلتى الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الفنانة مروة عبد المنعم إن الفنان تامر حسني "شقي جدًا" وإنسان وكان في ظهرها في رحلتها الفنية، خاصةً في فيلم "عمر وسلمى". كما نفت خلال حوارها مع برنامج "نص الحدوتة" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "CBC"، شائعات ترددت بعد قيامها بنشر صورة على حسابها بمواقع التواصل الاجتماعي مع مصطفى قمر، بأنهما تزوجا، مؤكدة أن هذا الأمر غير صحيح و"مفيش أي حاجة بينا".

وتابعت أنها لا تعلم السبب وراء تلك الشائعة، خاصة أن الفنان مصطفى قمر يحب زوجته، مضيفة: "طول عمري نفسي أغني وأرقص كل أما أقول لحد كدة مايصدقنيش".

وأضافت: "يحيى الفخراني كنت أرهبه ولكننى وجدت أنه شخص صدوق ومحترم لدرجة أني سميت ابني على اسمه يحيى وجاء السبوع وهنأني، وعملت في مسلسل (عباس الأبيض) وتعلمت منه لأنه ملتزم جدًا ويحب الممثل الذي معه ولا يبخل عنه في معلومة أو إحساس أو طاقة، وعملت معه في المسرح وتعلمت منه أنه لا يجامل أي شخص لكنه يحترم الجميع وهو طاقة فظيعة وكان يوميًا يبكي في المسرح خلال دوره بشكل متقن وجعلني أحب المسرح".

"نص الحدوتة" يقدم 30 حكاية مع أشهر نجوم الفن الذين قدموا أعمالًا لا تنسى وأصبحوا أيقونات في السينما والفيديو والمسرح، ويستعرض الضيوف في كل حلقة من حلقات البرنامج بعض الذكريات والمعلومات التي لم يتم الكشف عنها من قبل.