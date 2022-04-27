شكرا لقرائتكم خبر عن "راجعين يا هوى" الحلقة 25.. خالد النبوى يدعم سلمى أبو ضيف للعلاج من الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل راجعين يا هوى عن دخول ولاء "سلمى أبو ضيف" فى حالة حزن وبكاء شديدة، بعدما انكشف تعاطيها للمخدرات فى فيديو مدبر من عبد الله مختار (طارق عبد العزيز) نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي، أدى إلى رفدها من الجامعة.

وتلقت ولاء الدعم من عمها بليغ (خالد النبوي) الذى حثها على ضرورة العلاج، لتقرر ولاء خوض معركة العلاج من التعاطي، واتفقت ولاء مع الدكتورة ماجى (نور) على بدء العلاج تحت إشرافها مع أحد المتخصصين.

مسلسل "راجعين يا هوى"، من بطولة خالد النبوى، نور، هنا شيحة، أنوشكا، وفاء عامر، أحمد بدير، إسلام إبراهيم، طارق عبد العزيز، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، اسلام جمال، شريف حافظ، اية سماحة، سلوى محمد على، تميم عبده، عمرو مهدى، نور النبوى، جلا هشام، وقصة الكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.

تدور أحداث المسلسل حول بليغ أبو الهنا الذي يعود إلى مصر لاستعادة حقه في الميراث بعدما خسر تجارته في أوروبا، لكنه يجد نفسه أمام مهمة أخرى، وهي لم شمل العائلة من جديد، وتجسد نور دور الطبيبة النفسية ماجي التي ترفض الارتباط ولا تثق بالرجال بسبب تجربة عاطفية قديمة مؤلمة، ولكنها تدخل في علاقة حب جديدة مع بليغ.