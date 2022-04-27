شكرا لقرائتكم خبر عن المداح 2 الحلقة 26.. حمادة هلال يكتشف علاقة عماد وأبو الخير بالجنية مليكة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الـ26 من مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" تمكن صابر المداح "حمادة هلال" من اكتشاف حقيقة عماد "تامر شلتوت" زوج شقيقته عائشة، وأبو الخير "كمال أبورية" وعلاقتهما بالجنية مليكة التى تسيطر عليهما من أجل وصولها إلى أرض المداح الموجود داخلها الهيكل، الذى دفنه والده الراحل الشيخ سلام "أحمد بدير".

فبعد عثور "المداح" على الهيكل المسحور المدفون داخل أرضه الزراعية، يكشف له رجل العلم المسيحي "زهير" أن الهيكل الذى وصل له بداية الطريق للقضاء على الجن، وأصبح أمامه طريق آخر خطر فى الوصول إلى البئر المجهول، والذى تسبب فى وفاة "عادل" الممسوس من الجن الذى أدى وصوله إليه إلى موته.

ويعترف الدكتور حمدي "محمود متولى" لسهيلة "هايدي رفعت" أرملة شقيق صابر المداح، بأن عماد "تامر شلتوت" طلب منه الاقتراب منها وتخديرها وتصويرها فى أوضاع مخلة للآداب لفضحها، وعندما رفض هذا الطلب قام بفضحه ونشر له فيديوهات إباحية يتحرش فيها بطالبة من طالبات الجامعة التى يعمل فيها، وقام بتشويه سمعته داخل الجامعة.

تذهب سهيلة لتشتكي عماد إلى صابر المداح، والذى تبدأ شكوكه حوله، وعندما يذهب حمادة هلال إلى منزل عماد يفاجئ بشقيقته عائشة "بسمة ماهر" ويظهر على رقبتها رمز الشمعدان السباعي الذى يرمز للجنية مليكة، فيقوم بالإمساك بها وقراءة الرؤية الشرعية عليها، حتى يسيطر عليها ويعترف لها أن زوجها عماد دمر حياتها وحياة أسرتها من أجل خدمة الجن.

يتعرض حسن "خالد سرحان" لصدمة كبيرة بعد دخول السيدة التى كان يعالجها بالأعشاب والسحر غرفة الإنعاش، بعد تعرضها لحالة إعياء شديدة على يده، بعدها يتعرض لصدمة أخرى بعدما قامت زوجته منال "دنيا عبدالعزيز" وشقيقتها رحاب "هبة مجدي" بإلغاء توكيل إدارته لوكالة والدهما الراحل غالب، وقامتا بطرده من الوكالة بعدما اكتشفت زوجته خيانته لها وطلبه الزواج من هبة "هلا السعيد" شقيقة صابر المداح فى فيديو مسرب له يكشف فيه مدى كرهه لها، وبعدها تطلب الطلاق منه.

ومن جديد تهدد سيدة الأعمال ملك سليمان أو الجنية مليكة، والتى تجسد دورها سهر الصايغ، رحاب "هبة مجدي" بصورها أثناء التخطيط لقتل زوجها رجل الأعمال منير الشهاوي، بمساعدة أدهم الذى سافر خارج مصر، لتقع وحيدة فى مرمى نيران الجن أو السجن والإعدام.

وتنتهي أحداث الحلقة بظهور الجن لمنال "دنيا عبدالعزيز" داخل غرفة نومها، وأثناء استيقاظها تفاجئ بشيء خطير على السرير فتقوم بتدخل فى نوبة صريخ،، فماذا حدث لها؟

مسلسل "المداح - أسطورة الوادي" بطولة حمادة هلال، أحمد عبدالعزيز، هبة مجدي، سهر الصايغ، خالد سرحان، دنيا عبدالعزيز، حنان سليمان، كمال أبورية، ولاء الشريف، حنان سليمان، عفاف رشاد، هلا السعيد، وضيف الشرف أحمد بدير، وآخرين من تأليف أمين جمال ووليد أبو المجد وشريف يسري، وإخراج أحمد سمير فرج.

ويعرض على قناة "mbc مصر"، فى تمام الساعة 8 مساء، ويعاد 12 ظهرا، ويذاع على "mbc مصر 2" فى تمام الساعة 5 عصرا، ويعاد 11 مساء.