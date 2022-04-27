شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 25.. ملف إثيوبيا يضعف موقف مرسى أمام المعارضة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الحدود الغريبة"، عودة محمد مرسى من إثيوبيا غاضباً، حيث يتحاور مع مدير مكتبه أحمد عبد العاطى ووزيرة الرى أنه ذهب لإثيوبيا وجلس مع المسئولين هناك والذين أكداوا له عدم وجود أى مشكلة، وبعد العودة يجد أن المشكلة كانت مع مبارك، وبمجرد عودته يجد إثيوبيا تعلن مجرى نهر النيل والبدء فى بناء سد.

يوضح أحمد عبد العاطى لمرسى أن ملف إثيوبيا كان يتولاه هشام قنديل عندما كان وزيرا للرى، ويؤكد عبد العاطى أن ما حدث به حرج كبير لرئاسة الجمهورية، وأنه تواصل مع هشام قنديل الذى أكد له أن هذا الموضوع لن يؤثر على مصر وما هو إلا شو إعلامى، إلا أن مرسى يخشى من ضعف موقفه أمام المعارضة وجبهة الإنقاذ تجاهه.

المشهد ينتقل إلى مكتب الإرشاد واجتماع بين خيرت الشاطر ومحمود عزت، حيث يؤكد الشاطر أنه على الإخوان عدم الانشغال بموضوع إثيوبيا والسد، والتركيز يكون منصبا على 30 يونيو وحركة تمرد خاصة في الصدى الحقيقى الموجود في الشارع من الحركة، ليرد عزت بأن حركة تمرد جمعت أكثر من 5 ملايين توقيع على الاستمارة إلا أن خيرت الشاطر يقلل من الأمر، ويقترح وجود خطة بديلة لو انقلبت الأمور فى 30 يونيو، مع الدعوة لاجتماع وطنى مع المعارضة.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.