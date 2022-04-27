شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 25.. ريهام حجاج تحقق أول انتصار فى مشوار "استرداد حقها" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 25 من مسلسل "يوتيرن" بطولة النجمة ريهام حجاج، مطالبة أميرة "نانسى صلاح" من ياسر "محمود حجازى" بأن يقوم بتزوير شهادة لها بأنها حامل من يوسف "أيمن القيسونى" لتكون ورقة ضغط عليه. كما تطلب منه أن يقول ليوسف أن يخبره بأنه كان على علم بحمل أخته يارا من خالد "كريم قاسم".

تذهب المباحث إلى بيت نورهان من أجل قضية وصل الأمانة الذى أمضته رغما عنها، وتتصل بزوجها الدكتور حاتم "توفيق عبد الحميد" الذى كان يجلس من زوجته الأولى صفاء الطوخى، التى بدأت أن تغير معاملتها معه لكنهما فى النهاية لم يتفقا على شيء، وتأتى المكالمة من زوجته الثانية لتفسد كل شيء.

وبعد أن انكشف أمر خالد "كريم قاسم" أمام ابنة خالته ريهام حجاج وزوجته عبير صبرى، الذى دبر كل الحوادث من أجل الاستحواذ على أموالهما بمساعدة شوقى "محمود حافظ" صورت يارا حديثه معهم بكاميرات المراقبة وأرسلت الفيديو لكل أفراد العائلة، لا تصدق أمه "عبير منير" ما يحدث وتعتقد أنه "مقلب" من صنع يارا "ريهام حجاج" لكنه حقيقة، وبذلك تحقق ريهام حجاج أول انتصار فى مشوار "استرداد حقها".

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة،ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.