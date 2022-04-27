شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن امل حربى الحلقة 25.. شريهان أبو الحسن تحاور "فاتن" و"سيف" وتحتوى مشادتهما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل فاتن أمل حربى، للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، باستضافة الإعلامية شريهان أبو الحسن "فاتن" نيللى كريم وطليقها "سيف" شريف سلامة، فى أول ظهور إعلامى سويا وتواجدهما فى برنامج واحد، وذلك بصحبة محاميهما "شكيب الإسكندرانى" محمد ثروت، و"حبيب" حاتم صلاح.

رحبت شريهان ابو الحسن بالضيوف، وبدأ "سيف" الحديث بأنه لم يكن يحب أن يقف أمام طليقته فى المحكمة ولم يكن يريد أن تتواجد ابنتاه فى المحكمة، وأنه على استعداد للعودة لطليقته، ووجهت "شريهان أبو الحسن" حديثها لـ "فاتن" وما ردها بعد أن قال بأنه يريد الصلح والرجوع مرة أخرى.

وردت "فاتن" على "شريهان أبو الحسن" بأن القضية أصبحت قضية لا تخصها هى وحدها وأن نسبة الطلاق فى مصر 220 ألف حالة سنويا، وأن قانون الأحوال الشخصية معمول من 100 عام، وسألتها "شريهان أبو الحسن" هل معنى حديثك بأنك ستكملين قضيتك وتريدين تغيير القانون، لترد عليها "فاتن" بأنها ستكمل المشوار وستسعى لتغيير القانون وسردت "فاتن" بعض عيوب القانون وعواره، ليرد عليها "سيف" بأن القانون أيضا يظلم الرجال بالنفقة وغيرها.

واستطاعت الإعلامية شريهان أبو الحسن أن تحتوى مشادات بين محامي الطرفين "شكيب الاسكندرانى" محمد ثروت، و"حبيب" حاتم صلاح، وتلقت شريهان أبو الحسن مكالمة هاتفية من والدة سيف "نظيمة" فادية عبد الغنى، والتى حاولت تكذيب "فاتن" فى حديثها وانصاف ابنها، وهو الأمر الذى أحدث مشادات جديدة بين كل الأطراف لتضطر شريهان أبو الحسن للخروج إلى فاصل حتى تنهى الأزمة بينهم.

وبعد عودة البرنامج من الفاصل تلقت شريهان أبو الحسن مكالمة هاتفية أخرى من المحامى "سعيد صبحى" الذى رفع قضية ضد "فاتن" يتهمها بازدراء الأديان وأنها تستهزئ بالدين وتسخر منه وتهين المرأة المصرية، لترد عليه "شريهان أبو الحسن بأن السيدة "فاتن" لم تسخر ولم تستهزئ ولا صحة لهذه التهم، ليرد عليه المحامى "شكيب" ويفضحه بعد أن يخبر المشاهدين على الهواء بأن هذا المحامى متقدم للتأديب مرتين ومتقدم فيه شكوى تحرش وكان عضواً فى جماعة إرهابية وتاب.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.