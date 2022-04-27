شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. الإعلان التشويقى لفيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا وطرحه فى العيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر النجم أحمد السقا على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" الإعلان التشويقى لفيلم "العنكبوت"، المقرر طرحه خلال موسم عيد الفطر، وعلق قائلا: "فيلم عيد الفطر بجميع دور العرض".

وتدور أحداث فيلم "العنكبوت" فى قالب من الأكشن والرومانسية، وهى النوعية التى يفضلها أحمد السقا، ويغلب على الفيلم طابع الإثارة والتشويق، إذ يواجه السقا صراعات مع رجال المافيا بسبب أفعال شقيقه "ظافر العابدين" غير المشروعة، ويتمرد صناع العمل على أدوارهم السابقة ويحاولون تقديم صورة مختلفة، فتجد السقا يرتدى القناع فى عدد كبير من المشاهد، ويرسم تاتو على شكل عنكبوت على رقبته، أما ظافر العابدين فيظهر بشكل شرير.

ولأول مرة تظهر الفنانة منى زكى وهى تتحدث باللغة الكورية فى خلال أحداث الفيلم، حيث تقدم دور مرشدة سياحية، وتعلمت الجمل التى نطقتها فى الفيلم، حيث استعانت بمترجمة لتدريبها على نطق اللغة الكورية، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.

فيلم "العنكبوت" بطولة أحمد السقا، منى زكى، يسرا اللوزى، ظافر العابدين، ريم مصطفى، محمد لطفى، أحمد فؤاد سليم، زكى فطين عبد الوهاب، أكرم الشرقاوى، محمود غريب، وضيوف الشرف محمد ممدوح، شيكو، شيماء سيف وتأليف محمد ناير وإخراج أحمد نادر جلال.