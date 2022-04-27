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شكرا لقرائتكم خبر عن فينسينت ليندون يترأس لجنة تحكيم مهرجان كان في دورته الـ 75 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان كان السينمائي عن ترأس الممثل الفرنسي فينسينت ليندون للجنة التحكيم للمهرجان في دورته الـ 75، فيما كشف عن 8 من أعضاء لجنة التحكيم.
وكانت إيزابيل هوبرت آخر نجمة فرنسية تشغل منصب رئيس لجنة التحكيم في عام 2009. وفي تاريخ المهرجان ، غالبًا ما شغل المشاهير الفرنسيون هذا المنصب، مثل إيف مونتاند في عام 1987 للمهرجان في دورته الـ 40 ، وجيرارد ديبارديو في عام 1993 في الدورة الـ 45 ، وإيزابيل أدجاني عام 1997 في الدورة الـ 50.
ويشارك في عضوية لجنة التحكيم كل من، الممثلة ريبيكا هول والهندية ريبيكا هول والسويدية نومي رابيس والإيطالية جاسمين ترينكا و الإيراني أصغر فرهاديوالفرنسي لادج لي والمخرج جيف نيكولز والمخرج خواكيم ترايير.
لجنة تحكيم مهرجان كان في دورته الـ 75
وطرح مهرجان كان السينمائى أفيش دورته الـ75 والذي يبدأ من الثلاثاء 17 مايو إلى السبت 28 مايو، وهو الأفيش المستوحى من فيلم جيم كاري truman show.
وكشف مهرجان كان السينمائي عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الـ 75، والتى تضم 18 فيلما من أبرز الإنتاجات السينمائية وهى كالتالى:
Les Amandiers
Holy Spider
Crimes Of The Future
Stars At Noon
Frère Et Soeur
Tori And Lokita
Broker
RMN
Triangle Of Sadness
Showing Up
Decision To Leave
Nostalgia
Tchaikovski’s Wife
Boy From Heaven
Leila’s Brothers
Eo
أما مسابقة جائزة نظرة ما فهي كالتالى:
Les Pires
Burning Days
Metronom
All The People I’ll Never Be
Sick Of Myself
Domingo And The Mist
Plan 75
Beast
Corsage
Butterfly Vision
The Silent Twins
The Stranger
Joyland
Rodeo
Godland
وكشف مهرجان كان السينمائي عن فيلم افتتاح دورته الـ75، حيث اختار المهرجان عرض فيلم كوميدي بعنوان Final Cut، يتناول كوميديا الزومي، حيث يدور الفيلم عن طاقم تصوير سينمائي يصورون فيلم عن الزومبي بميزانية منخفضة ولكن تهاجمهم كائنات زومبي حقيقية، وهو الفيلم الذي يعرض خارج المنافسة بالمهرجان، وهومن بطولة بيرينيس بيجو ورومان دوريس و ماتيلدا لوتز وإخراج ميشيل هازنافيسيوس.