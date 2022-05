شكرا لقرائتكم خبر عن فينسينت ليندون يترأس لجنة تحكيم مهرجان كان في دورته الـ 75 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مهرجان كان السينمائي عن ترأس الممثل الفرنسي فينسينت ليندون للجنة التحكيم للمهرجان في دورته الـ 75، فيما كشف عن 8 من أعضاء لجنة التحكيم.

وكانت إيزابيل هوبرت آخر نجمة فرنسية تشغل منصب رئيس لجنة التحكيم في عام 2009. وفي تاريخ المهرجان ، غالبًا ما شغل المشاهير الفرنسيون هذا المنصب، مثل إيف مونتاند في عام 1987 للمهرجان في دورته الـ 40 ، وجيرارد ديبارديو في عام 1993 في الدورة الـ 45 ، وإيزابيل أدجاني عام 1997 في الدورة الـ 50.

ويشارك في عضوية لجنة التحكيم كل من، الممثلة ريبيكا هول والهندية ريبيكا هول والسويدية نومي رابيس والإيطالية جاسمين ترينكا و الإيراني أصغر فرهاديوالفرنسي لادج لي والمخرج جيف نيكولز والمخرج خواكيم ترايير.



لجنة تحكيم مهرجان كان في دورته الـ 75

وطرح مهرجان كان السينمائى أفيش دورته الـ75 والذي يبدأ من الثلاثاء 17 مايو إلى السبت 28 مايو، وهو الأفيش المستوحى من فيلم جيم كاري truman show.

وكشف مهرجان كان السينمائي عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الـ 75، والتى تضم 18 فيلما من أبرز الإنتاجات السينمائية وهى كالتالى:

Les Amandiers

Holy Spider

Crimes Of The Future

Stars At Noon

Frère Et Soeur

Tori And Lokita

Broker

RMN

Triangle Of Sadness

Showing Up

Decision To Leave

Nostalgia

Tchaikovski’s Wife

Boy From Heaven

Leila’s Brothers

Eo

أما مسابقة جائزة نظرة ما فهي كالتالى:

Les Pires

Burning Days

Metronom

All The People I’ll Never Be

Sick Of Myself

Domingo And The Mist

Plan 75

Beast

Corsage

Butterfly Vision

The Silent Twins

The Stranger

Joyland

Rodeo

Godland

وكشف مهرجان كان السينمائي عن فيلم افتتاح دورته الـ75، حيث اختار المهرجان عرض فيلم كوميدي بعنوان Final Cut، يتناول كوميديا الزومي، حيث يدور الفيلم عن طاقم تصوير سينمائي يصورون فيلم عن الزومبي بميزانية منخفضة ولكن تهاجمهم كائنات زومبي حقيقية، وهو الفيلم الذي يعرض خارج المنافسة بالمهرجان، وهومن بطولة بيرينيس بيجو ورومان دوريس و ماتيلدا لوتز وإخراج ميشيل هازنافيسيوس.