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فينسينت ليندون يترأس لجنة تحكيم مهرجان كان في دورته الـ 75

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القاهرة - سامية سيد -  كشف مهرجان كان السينمائي عن ترأس الممثل الفرنسي فينسينت ليندون للجنة التحكيم للمهرجان في دورته الـ 75، فيما كشف عن 8 من أعضاء لجنة التحكيم.

 

وكانت إيزابيل هوبرت آخر نجمة فرنسية تشغل منصب رئيس لجنة التحكيم في عام 2009. وفي تاريخ المهرجان ، غالبًا ما شغل المشاهير الفرنسيون هذا المنصب، مثل إيف مونتاند في عام 1987 للمهرجان في دورته الـ 40 ، وجيرارد ديبارديو في عام 1993 في الدورة الـ 45 ، وإيزابيل أدجاني عام 1997 في الدورة الـ 50.

 

 ويشارك في عضوية لجنة التحكيم كل من، الممثلة ريبيكا هول والهندية ريبيكا هول والسويدية نومي رابيس والإيطالية جاسمين ترينكا و الإيراني أصغر فرهاديوالفرنسي لادج لي والمخرج جيف نيكولز والمخرج خواكيم ترايير.  


لجنة تحكيم مهرجان كان في دورته الـ 75

 

وطرح مهرجان كان السينمائى أفيش دورته الـ75 والذي يبدأ من الثلاثاء 17 مايو إلى السبت 28 مايو، وهو الأفيش المستوحى من فيلم جيم كاري truman show.

 

وكشف مهرجان كان السينمائي عن الأفلام المشاركة في المسابقة الرسمية للدورة الـ 75، والتى تضم 18 فيلما من أبرز الإنتاجات السينمائية وهى كالتالى:

 

Les Amandiers

 

Holy Spider

 

Crimes Of The Future

 

Stars At Noon

 

Frère Et Soeur

 

Tori And Lokita

 

Broker

 

RMN

 

Triangle Of Sadness

 

Showing Up

 

Decision To Leave

 

Nostalgia

 

Tchaikovski’s Wife

 

Boy From Heaven

 

Leila’s Brothers

 

Eo

 

أما مسابقة جائزة نظرة ما فهي كالتالى:

 

Les Pires

 

Burning Days

 

 Metronom

 

All The People I’ll Never Be

 

Sick Of Myself

 

Domingo And The Mist

 

 Plan 75

 

 Beast

 

Corsage

 

 Butterfly Vision

 

The Silent Twins

 

The Stranger

 

 Joyland

 

 Rodeo

 

Godland

 

وكشف مهرجان كان السينمائي عن فيلم افتتاح دورته الـ75، حيث اختار المهرجان عرض فيلم كوميدي بعنوان  Final Cut، يتناول كوميديا الزومي، حيث يدور الفيلم عن طاقم تصوير سينمائي يصورون فيلم عن الزومبي بميزانية منخفضة ولكن تهاجمهم كائنات زومبي حقيقية، وهو الفيلم الذي يعرض خارج المنافسة بالمهرجان، وهومن بطولة بيرينيس بيجو ورومان دوريس و ماتيلدا لوتز وإخراج ميشيل هازنافيسيوس.

فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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