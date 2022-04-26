أول تعليق من عمرو يوسف بعد مقلب رامز جلال.. ماذا قال؟

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: حل الفنان عمرو يوسف رامز جلال، ضيفاً على برنامج ” رامز موفي ستار” الذي يقدمه الفنان رامز جلال، وأثناء استقباله من قبل إحدى الفتيات المشاركات في البرنامج شعر عمرو يوسف بعدم الارتياح خاصة بعد سمع دوي انفجار ، لتطمئنه الفتاة وتؤكد له أن ما سمعه هو تصوير مشاهد لفيلم أكشن.

لم يسلم عمرو يوسف من سخرية رامز جلال، حيث وصفه برئيس رابطة” الشنب الكستنائي وحمل لواء الدقن “، وذلك بسبب طول شارب ولحية عمرو يوسف ، ليس هذا فقط كما سخر رامز أيضا من ملابسه.

بحفاوة كبيرة استقبل الفنان عمرو يوسف، النجم العالمي فان دام، وبدأ الثنائي يتبادلان الحديث، في ظل استمرار رامز جلال في سخريته من الثنائي عمرو يوسف وفان دام من خلف الكاميرات قائلا ” ياعم دول يلطجية قاعدين مع بعض”، وقبل أن ينهي عمرو حديث مع فان دام، قال له ،” ده حبيبي ده عسل.

التقى عمرو يوسف بـ فان دام لتصوير المشهد المتفق عليه، في الوقت الذي غادر فيه رامز جلال غرفته والتحضير لتفيذ المقلب.

وأثناء المقلب لم يستطع عمرو يوسف، السيطرة على نفسه وبدأ ينفعل ويدخل في حالة خوف خاصة مع استمرار سرعة السيارة، في ظل قيام رامز بإلقاء ثعبان عليه حتى يزيد من مخاوفه، وظل عمرو يوسف على هذه الحالة إلى أن وصلت السيارة إلى حافة البحيرة وكادت أن تسقط فيها وظهور التمساح الذي شاهده، وهنا بدأ عمرو يوسف يهدأ وينظر في أكثر من اتجاه بحثاً عن طريقة ليخرج من السيارة.

وعقب اكتشافه المقلب، حاول الفنان عمرو يوسف ضرب رامز جلال، قائلًا: “المقلب جامد.. ومش عارف إزاي يبقى ياسر جلال أخوك”.

عقب الانتهاء من تنفيذ المقلب، نشر الفنان رامزجلال صورة تجمعه بعمرو يوسف عبر حسابه على انستغرام، وعلق قائلا ” مع دقن السينما المصرية ..عمرو يوسف”.

يُذكر أن برنامج “رامز موفي ستار” قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي.