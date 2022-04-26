كيم كارداشيان بصورة عائلية جديدة.. مع أطفالها

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: نشرت نجمة تليفزيون الواقع، كيم كارداشيان صورة جديدة على حسابها في إنستغرام؛ احتفالاً بيوم الفِصح.. وتُظهر الصورة النجمة البالغة من العمر 41 عاماً، وهي في السرير مع أولادها الـ 4 من زوجها السابق كانيي ويست، وهم يرتدون ملابس النوم الموحدة المنقشة برسومات من وحي يوم الفصح، الذي أمضته في منزل عائلتها في بالم سبرينغ، الواقعة في ولاية كاليفورنيا، وأرفقت كيم كارداشيان الصورة بتعليق مختصر كتبت فيه “يوم الفصح مع أطفالي”.

وكانت نجمة تليفزيون الواقع كيم كارداشيان، قد نشرت صوراً تجمعها بحبيبها بيت ديفيدسون على حسابها في إنستغرام.

وتعتبر هذه المرة الأولى التي تُقدِم فيها كيم على نشر صورها مع بيت على حسابها، ومشاركة متابعيها تفاصيل حياتها الجديدة مع بيت.

وأظهرت الصور الثنائي خلال عشاء رومانسي جمعهما؛ حيث ظهرا بحالة من الحب الكبير والانسجام، وأرفقت كيم البالغة من العمر 41 عاماً، الصور بتعليق كتبت فيه: “عشاء آخر الليل”.

واللافت أن كيم بدت بالصور بالإطلالة نفسها التي ظهرت فيها في حفل العرض الأول لبرنامج عائلة كارداشيان الجديد.

ومما لا شك فيه، أن تكون هذه الصورة قد تسببت باستفزاز طليق كيم كارداشيان، المغني العالمي كانيي ويست، الذي لم يتوان حتى الساعة عن استرجاع عائلته، وقد أثار الكثير من المشاكل مع كيم وبيت ديفيدسون.

كانت نجمة تليفزيون الواقع ​كيم كرداشيان قد كشفت،​ أن طليقها قد​ عرض عليها أن يستقيل من كل وظائفه، ويصبح مصمّم الأزياء الخاص بها.

وأحدثت كيم ضجة كبيرة في هذا التصريح؛ خاصة وأنها قالت إن كانيي لايزال حتى الآن يحاول استرجاع علاقتهما سوياً.