شكرا لقرائتكم خبر عن مسلسل suits الحلقة 25.. أحمد داود يحصل على مستندات إدانة ضد مصطفى درويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة والعشرون من مسلسل suits سوتس بالعربى، أحداثا متتالية، حيث تمكن المحامي آدم منصور (أحمد داود) بمساعدة زين ثابت (آسر ياسين) من كشف حقيقة شريف زيدان (مصطفى درويش)، حيث اكتشف آدم أن شريف هو من ورّط زين في قضية إخفاء مستندات هامّة، وحصل آدم منصور على سجلات مواعيد شريف القديمة ليثبت أنه تآمر ضد المكتب ويقرر الأعضاء فصله من المكتب نهائيًا.

وفي الوقت نفسه حاول داود التقرب من ليلى مرة أخرى، ولكنها رفضت بسبب الظروف الصعبة التي يمر بها، كما جاءت له صديقته القديمة هدى (جيهان الشماشرجي) وقررت ليلى الذهاب أيضًا إلى منزله.

المسلسل بطولة آسر ياسين و صبا مبارك وأحمد داود والمسلسل من تأليف محمد حفظي وإخراج عصام عبد الحميد، وإنتاج طارق الجناينى، والمسلسل نسخة مصرية لمسلسل الدراما القانونية الأمريكي الذي يحمل نفس الاسم، والذي حقق نجاحاً كبيراً على مدار تسعة مواسم (2011 – 2019). وتدور أحداثه في عالم المحاماة والقضايا.