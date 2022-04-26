شكرا لقرائتكم خبر عن هدى لـ شيرين عبد الوهاب: مفيش راجل يستاهل إنك تحزنى منه أو عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حلت المطربة هدى عنتر ضيفة على تليفزيون الخليج 365 مع الزميل الصحفى عادل عبد الله، وفى لقائها أعربت هدى عن عشقها للمطربة شيرين عبد الوهاب وعبرت عن حزنها للأزمة التي تعرضت لها بسبب إنفصالها عن زوجها مؤخرا، وأرسلت لها نصيحة أثناء اللقاء قائلة فيها:"أنتى ست قوية جدا، ومفيش راجل يستاهل إنك تحزنى منه أو عليه".

وطرحت مؤخرا المطربة هدى، أحدث أغنياتها التي تحمل اسم "جامدة" على موقع يوتيوب، وهي من كلمات وألحان عصام شعبان، وتوزيع مصطفى أبو عبير وإخراج كريم الغمرى.

وكانت هدى قد طرحت مؤخرًا أحدث كليباتها الغنائية التي حملت اسم "صاحبة العروسة"، وذلك عبر يوتيوب وحققت نجاحًا كبيرًا، والأغنية من كلمات أحمد علاء الدين، ألحان أحمد البرازيلي، توزيع موسيقي زووم، مهندس صوت مصطفى رؤوف، والكليب من إخراج سيد عارف.

وتقول كلماتها: عارفين الأخوات.. إحنا بقى أكتر من الأخوات.. جمعو كل الصحبات.. غنوا وبلو الشربات.. صاحبتي قمر القمرات.. عدت كل الملكات.. صاحبة العروسة أنا.. صاحبة العروسة يا بنات.

وقالت المطربة هدى: جاءت فكرة "صاحبة العروسة" دعما لكل بنت تقف بجانب صديقة عمرها في وقت فرحتها بداية من الخطوبة ثم تجهيز منزل الزوجية ويوم الحنة وليلة الزفاف وما يتبعها من تحضيرات كثيرة مجهدة لن تستطيع العروسة ادائها بنفسها.

يذكر أن هدى بدأت مشوارها الفنى عام 2000، حيث كان أول ألبوم لها بعنوان "آه منك"، وقامت بتصوير أغنية "أنا بين نارين"، التى كانت "وش السعد" عليها وشهادة ميلادها الغنائية، وخاضت هدى تجربة التمثيل فى السينما من خلال فيلم "الزمهلاوية"، وقامت فيه بعمل دويتو مشترك مع المطرب ريكو، كما شاركت بغناء بعض الأغانى داخل سياق الدراما مثل أغنيتى "أنا من جبل"و"روحى روحى" من مسلسل "مزاج الخير".

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