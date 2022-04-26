شكرا لقرائتكم خبر عن الاختيار 3 الحلقة 25.. ظهور إسعاد يونس بشخصية الدكتورة إيناس عبد الدايم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل "الاختيار 3 – القرار" والتى تحمل اسم "الحدود الغربية"، الظهور الأول للنجمة إسعاد يونس والتي تجسد شخصية الدكتورة إيناس عبد الدايم رئيس دار الأوبرا المصرية وقتها، حيث يدور حديث بينها وبين وزير الثقافة الإخوانى علاء عبد العزيز، حيث ترد على إهانة الفنانين في مصر من قبل جماعة الإخوان، كما ترد على الشائعات التى خرجت بإنهاء انتدابها كرئيس لدار الأوبرا.

يطلب وزير الثقافة من إيناس عبد الدايم التعاون معه للنهوض بدار الأوبرا، على حد وصفه، ويبلغها بتقليل النشاطات الفنية والثقافية والاستفادة بقاعات الأوبرا في نشطات أخرى، وبعدها يتم إصدار قانون إقالتها، لتشهد الأوبرا ردود فعل كبيرة من العاملين فيها، أولها امتناع أبطال "أوبرا عايدة" عن تقديم عرضهم للجمهور لأول مرة منذ 140 سنة، كما تم الاحتجاج على قرار الإقالة والمطالبة بإقالة الوزير الاخوانى.

مسلسل "الاختيار 3 – القرار" يُعرض على قناة ON الساعة 9.30 مساء والإعادة الساعة 4.20 صباحاً والساعة 3.25 مساء، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 11.20 مساء ويعاد الساعة 6 صباحا والساعة 10.30 صباحا والساعة 4.40 مساء.

مسلسل "الاختيار 3" تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، إنتاج شركة سينرجي بطولة كل من: أحمد السقا وكريم عبد العزيز وأحمد عز وياسر جلال، وخالد الصاوى، صبرى فواز، جمال سليمان، محمد رياض، إيمان العاصى، هيدى كرم، سمر مرسى، نور محمود، خالد زكى، منى عبد الغنى، مفيد عاشور، نادية رشاد، أمير المصرى، محمود البزاوى.

وتضم قائمة المشاركين في المسلسل أيضا كلا من: آدم الشرقاوى، دنيا المصري، هشام إسماعيل، أشرف زكى، حسنى شتا، محمد العمروسى، محمد على رزق، محمود البزاوى، شريف خير الله، صبحي خليل، ناردين عبد السلام، وعددا كبيرا من الفنانين الذين يشاركون في البطولة والذين يظهرون ضيوف شرف خلال الحلقات.



الاختيار 3 الحلقة 25



إسعاد يونس بشخصية إيناس عبد الدايم