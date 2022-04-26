شكرا لقرائتكم خبر عن في بيتنا روبوت الحلقة 25 : ليلى زاهر وهشام جمال يتهمان في عملية إرهابية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الحلقة 25 من مسلسل في بيتنا روبوت 2 ، العديد من الأحداث، حيث بدأت بمحاولة إقناع يوسف " هشام جمال " للذيذ " عمرو وهبة " بأنه لا يصلح للزواج، ولابد أن يعدل عن تلك الفكرة، وذلك بعدما كشف له لذيذ أنه بدأ يبحث عن قاعة الأفراح مع هدير " دنيا سامي"، ولكن لم يقتنع لذيذ، وفي نفس الوقت تتصل سارة " ليلى أحمد زاهر " بزوجها يوسف وتخبره أنها تريده في أمر هام.

في مشهد آخر نجد سارة وزومبا " شيماء سيف " في المطار، وتحاول سارة أن تحفظ زومبا ما الذي ستقوله لضابط المطار، وبعدها استطاعت سارة أن تختم بسبورها، وزومبا كذلك ولكن قبل أن تنصرف زومبا كشف للضابط أن سارة حامل وتريد أن تسافر لعمل عملية في أمريكا.

يحدث فلاش باك حيث تحاول سارة إقناع يوسف بأنها تسافر لأمريكا لتلد هناك ويأخذ الطفل جنسية أمريكية، وفي النهاية يقتنع يوسف وتسافر بالفعل ، ومن ثم يأتي مشهد القبض على سارة التي تتحدث عن عملية الولادة ونيتها في الولادة بأمريكا ولكن الضابط يفهم أنها عملية إرهابية تنوي سارة وزوجها بمساعده زومبا أن تقوم بها في أمريكا، ويأمر الضابط بالقبض على سارة ويوسف وزومبا ، وفجأة تستيقظ سارة من النوم مع دخول يوسف ونكتشف أن كل هذا حلم بسبب مشاهدتها مشهدا من مسلسل مني زكي .

مسلسل في بيتنا روبوت بطولة هشام جمال، شيماء سيف، عمرو وهبة، ليلى زاهر، دنيا ماهر، محمد أوتاكا، طه دسوقى، مى دياب، وعدد من ضيوف الشرف منهم شيرى عادل والعمل فكرة أحمد محيى وأحمد المحمدي وسيناريو وحوار عمرو وهبة وإخراج أسامة عرابى وإنتاج شركة روزناما للمنتج هشام جمال.

وتدور قصة الجزء الثاني حول ظهور مهندس منافس جديد ليوس (هشام جمال) بشركة منافسة ويقوم بتصنيع روبوت منافس يتميز بالقوة اسمه "متين" وتدور بينهم مسابقات لتحديد الروبوت الأفضل على مدار الحلقات، وعلى الجانب الآخر، يفاجأ يوسف وساره بحملها في أول حلقه وتظهر معاناة ومشاكل الزواج في فترة الحمل .