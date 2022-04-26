شكرا لقرائتكم خبر عن يوتيرن الحلقة 25.. كريم قاسم يكشف وجهه الحقيقى لـ ريهام حجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل خالد (كريم قاسم) فى مواجهة حادة مع زوجته وابنة خالته فى الحلقة الخامسة والعشرين من مسلسل يوتيرن، وكشفت الحلقة عن مقابلة خالد مع زوجته هدى (عبير صبري) فى أمسية رومانسية، ولكنه يفاجأ بوجود يارا (ريهام حجاج) لتبدأ مواجهة بينهم فى وجود شوقى (محمود حافظ) وزوجته، وأظهر خالد حقده اتجاه يارا وهدى بسبب ولادتهم أغنياء عكسه، ورفض خالد أن يُتهم بالسرقة، والمال الذى أخذه منهما يعتبره حقه ورفض إرجاعه.

وكُشف الوجه الحقيقى لخالد أمام جميع أفراد عائلته، بعد أن صورت يارا حديثه معهم بكاميرات المراقبة وأرسلت الفيديو للعائلة، ورحل خالد بعد المواجهة فى حيرة ويفكر فى خطوته القادمة، فهل سيعيد خالد المال أم سيفكر فى الهرب بالمال؟

يعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض فى نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

فى حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON فى تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة،ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن القيسونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسى صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.