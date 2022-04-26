فيديو.. خطأ كارثي من بوفون يتسبب بهدف للفريق المنافس

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ 10 دقائق

تسبب الحارس الإيطالي الشهير جيانلويجي بوفون، بإحراز الفريق المنافس لهدف بمرمى فريقه.

وقع بوفون في خطأ كارثي خلال مواجهة فريقه بارما أمام نظيره بيروجيا في الدرجة الثانية الإيطالية.

جاء هذا الخطأ في الدقيقة السابعة من عمر المواجهة التي أقيمت ضمن لقاءات الجولة الـ 36 من الدرجة الثانية بالدوري الإيطالي.

إذ فشل بوفون في استلام تمريرة عائدة من الدفاعات فمرت في اتجاه المرمى، وقبل أن يلحق بها ركض لاعب وسط بيروجيا ماركو أوليفييري ولحق بها وسددها في المرمى.