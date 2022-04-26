نادية الجندي: غادة عبد الرازق ظلمت نفسها بتقديم “الباطنية”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 26 أبريل 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 26 - أبريل - 2022 6:27 مساءً

أكدت الفنانة نادية الجندي أن المقارنة بين فيلمها الشهير “الباطنية” وبين المسلسل الذي قدمته غادة عبد الرازق بنفس الاسم، غير منطقية.

وأوضحت نادية الجندي في حوارها في برنامج “مراحل”، أنها ترى وجود فوارق كبيرة بين المستوى الفني للعملين، موضحة: “فيلم الباطنية تاريخ وحاجة مختلفة تماما عن اللي عملوه في التليفزيون”.

وأضافت أن غادة عبد الرازق ظلمت نفسها بتقديم مسلسل “الباطنية” قائلة: “ده بيظلم الفنان لما يحاول يعيد عمل نجح نجاح ساحق واتعمل بشكل مبهر”.

وتابعت نادية الجندي: “الفيلم كان فيه كل نجوم السينما المصرية، نادية الجندى وفريد شوقي ومحمود ياسين وأحمد زكي وفاروق الفيشاوي، بعدين تيجي تعملها مسلسل تليفزيوني؟”.

وقالت إن خطوة تحويل فيلم “الباطنية” إلى مسلسل لم تكن موفقة، وأردفت: “التقليد مابيبقاش في صالح العمل ولا الفنانين اللي حاولوا يقلد عمل نجح وساب بصمة في التاريخ مش هيتنسي”، مشيرة إلى أن غادة عبد الرازق أخطأت في تقديم مسلسل “الباطنية” الذي لم ينجح.

يذكر أن أخر أعمال نادية الجندي كان مسلسل “سكر زيادة” الذي شاركت في بطولته مع نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر، وهو من تأليف أمين جمال، إبراهيم محسن، أحمد أبو زيد توفيق، محمد فتحي عبد المقصود، وإخراج وائل إحسان.