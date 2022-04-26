منة عرفة تتحول لنُسخة من هنادي مهنا في أحدث ظهور.. والأولى تعلق: ستعاني كثيرًا – شاهدها الآن!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 26 أبريل 2022 06:57 مساءً - كشفت الفنانة الشابة “منة عرفة” لمتابعيها عن أحدث صورة لها عبر «إنستجرام» بدت فيها بـ نيو لوك لافت مع المكياج البرونزي الناعم ورسمة عيون القطة إلى جانب تسريحة الشعر المالس.

فيما سارع المتابعين إلى تشبيهها بهذا اللوك بإطلالة الفنانة هنادي مهنا التي غالبًا مع تطبق المكياج البرونزي مع الشعر المالس.

وكتبت الفنانة منة عرفة تعليقًا على تلك الصورة اعتبره كثير من المتابعين تلميحًا للأزمة التي مرت بها مؤخرًا، قالت فيه: “ستعاني كثيرًا عندما تكون طاهرًا من الداخل وكل ما حولك ملوث”.

نيو لوك منة عرفة في أحدث ظهور لها

الفنانة الشابة منة عرفة شاركت جمهورها على حسابها الرسمي على إنستجرام، بأحدث إطلالة جمالية لها ظهرت فيه بـ نيو لوك مختلف عن السابق، مع اعتمادها للمكياج البرونزي الذي ارتكز على الظلال الناعمة مع رسمة عيون القطة بالآيلانير الأسود، ومظهر الشفاه المحدد بكونتور بني فاتح، الى جانب مظهر البشرة البرونزي، وهي اطلالة ناسبت لون بشرتها الحنطي وضاعفت من جاذبية جمالها.

صور منة عرفة في أحدث إطلالاتها الجمالية هل بدت شبيهة لـ هنادي مهنا؟

وأكملت منة عرفة طلتها بتسريحة الشعر المالس المنسدل على الأكتاف باللون البني، فبدت بجاذبية لافتة.

منة عرفة ما زالت تعيش تداعيات إنفصالها عن زوجها

وبعد نشر منة عرفة لتلك الصورة، علّق البعض بأن النجمة الشابة ما زالت تعيش تداعيات انفصالها عن زوجها، وردود الفعل السلبية التي تعرضت لها نتيجة تصرفات زوجها السابق محمود المهدي، مع عدد من الفنانين والمشاهير.

وكتب لها أحد متابعيها على الصورة: “ستعاني منه أكثر عندما تكمل حياتك مع هذا الشخص المدمر. ابق فوقي”.

منة عرفة ما زالت تحب محمود المهدي

وبخصوص انفصالها عن محمود المهدي، قالت منة عرفة إنها ما زالت تحبه وتحظى بكل الاحترام والحب له، ولا تكرهه وتواصل التواصل معه رغم انفصالهما.

وأضافت أنها تزوجت من المهدي لمدة عام، وأن الانفصال الأول لم يكن رسميًا بينهما، وأن إجراءات الطلاق لم تنته رسميًا بعد – رغم الإعلان الأخير عن طلاقهما، وكشفت أنها لا تزال في طلاقها. إجراءات الطلاق لأنه ليس من السهل عليهم.

وبشأن احتمال عودتها إلى زوجها السابق، أشارت إلى أن ذلك بعلم الله، مشيرة إلى أنها تغيرت كثيرًا مؤخرًا، وتولت مسؤوليات كبيرة، وكبرت فجأة مؤخرًا.

وتابعت حديثها قائلة إنها تعلمت التزام الصمت وعدم قول كل شيء، وشعرت بالاكتئاب بسبب هجوم الناس عليها نتيجة صمتها وعدم التعليق على طلاقها أو الدفاع عن زوجها السابق، مؤكدة أن محمود العبيدي. – المهدي شخص عفوي.

وأوضحت الفنانة الشابة أن الجمهور لا يعرف كيف وقفت إلى جانبه ودافعت عنه، مشيرة إلى العام الذي مر على زواجهما، والذي كان محاولات لإنجاح زواجهما، لكنهما اتخذا قرار الطلاق معًا، بعد الحياة. تبدلت بينهما، وقالت إن الناس لا تعرف مشاهد ما يحدث لها في حياتها. لا يعرفون شعورها بالاكتئاب، ولجوءها لمضادات الاكتئاب، وأفكارها عن الإنتحار، وأشياء أخرى، لذا فهي تشعر بالحزن الشديد والضغط بسبب تجربتهم وتدخلهم في حياتها.

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