نداء شرارة: أخلع الغناء ولا أخلع حجابي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أكّدت المطربة الأردنية نداء شرارة على أن حجابها أهم من مهنة الغناء التي تحترفها منذ فوزها بلقب الموسم الثالث من برنامج “ذا فويس” في عام 2015.

وخلال حلولها ضيفة برنامج “بروبوغاندا” من تقديم محمد الصباغ، أجابت على سؤال: “خلعي للحجاب مسألة وقت ولا أستطيع أن أكمل الغناء به، حقيقة أم إشاعة؟”.

وقالت: “أكيد إشاعة، أنا بخلع الغناء ولا أخلع الحجاب… إذا في شي بينخلع فهو الغناء”.

وأضافت عن إمكانية أن يحد الحجاب من فنّها: “أنا يلي الحادة من التفاصيل… في كتير أمور ما بقدر أفوتها وأماكن ما بقدر أغني فيها، أنا يلي محجمة الموضوع حتى يتناسب مع شكلي وحجابي… مش الناس يلي حطالي هاي الحدود أو الحجاب”.

وتابعت: “أهلي ربونا، ربوا عيونا قبل ما يربونا، ربوا عيونا على الشبع، هذا الشيء يلي مثبتني اليوم ومخليني ما أنبهر، أنا اليوم ما ببهرني شي، لأنه كل شي شفته عند بيت أهلي الحمد الله”.