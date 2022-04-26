يوسف الشريف يعوّض غيابه في رمضان.. مفاجأة “في بيتنا روبوت 2”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يغيب النجم يوسف الشريف، عن الموسم الدرامي الرمضاني الجاري، بعد نجاحه الكبير خلال العام الماضي في مسلسل “كوفيد 25″، ما جعل جمهوره يبحث عنه طيلة الأيام الماضية، مؤكداً افتقاده أعماله المميزة.

ولكن فاجأ الفنان عمرو وهبة، محبيه خلال الساعات الماضية، عندما أعلن عن حدوث اللقاء المرتقب بينه وبين الفنان يوسف الشريف، في كواليس تصوير مسلسل “في بيتنا روبوت 2″، وأنه سيشارك خلال الحلقات المقبلة، ونشر صورة تجمعهما، عبر فايسبوك من دون التعليق بأي تفاصيل.

كما نشر هشام جمال منتج وبطل المسلسل صورة أخرى تجمعه مع يوسف الشريف وعمرو وهبة في كواليس تصوير “في بيتنا روبوت 2″، وكتب معلقاً: “الصور هذه من أجل الناس الذين يلومونني بعدم تنفيذ وعدي، لقد حققت حلماً لذيذاً أنه يقابل يوسف الشريف”، ليرد عمرو وهبة: “صدقتني أنه روبوت؟”.

وتدور أحداث مسلسل “في بيتنا روبوت 2” حول المهندس يوسف -هشام جمال- الذي يعيش مع زوجته سارة -ليلى زاهر- الذي اخترع روبوتات تساعده، الأول روبوت غبي وهي “زومبا” التي تجسد دورها شيماء سيف، أما الروبوت الثاني فهو ذكي ويحمل اسم “لذيذ” ويلعب دوره عمرو وهبة، والذي يظهر طيلة حلقات الجزءين الأول والثاني، على اقتناع تام بأن يوسف الشريف إنسان آلي وليس بشرياً.

المسلسل، من بطولة هشام جمال، ليلى زاهر، شيماء سيف، عمرو وهبة، دنيا ماهر، طه دسوقي، دنيا سامي، أحمد رمزي، مادي القمر، إياد أمين، نيللي محمود وشروق أيمن.