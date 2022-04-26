أمير كرارة يعود إلى السينما بعد انتهاء تصوير “العائدون”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يستعد الفنان أمير كرارة للعودة إلى شاشة السينما، ببطولة فيلم جديد خلال الفترة المقبلة، وذلك بعدما انتهى من تصوير مسلسل “العائدون”، الذي يشارك ببطولته خلال رمضان الحالي.

وقرر العودة سينمائياً بعدما غاب عن البطولة منذ فيلم “كازابلانكا”، الذي عُرِض في العام 2019، رغم ظهوره كضيف شرف في فيلم “موسى” العام الماضي، الذي جسّد بطولته الفنان كريم محمود عبد العزيز.

وأعلنت الشركة المنتجة لمسلسل “العائدون” أمس، انتهاء تصويره، ووجّهت الشكر في بيان لها، إلى المخرج أحمد نادر جلال والمؤلف باهر دويدار وطاقم عمل المسلسل.

كما وجّهت الشكر إلى نجوم وأبطال العمل أمير كرارة، أمينة خليل، أحمد الأحمد، محمود عبد المغني، بجانب النجوم المصريين والعرب وضيوف الشرف، إسعاد يونس، هاني رمزي، محمد فراج، ومحمد ممدوح.

وكان كرارة قد أعلن العام الماضي، استعداده لتقديم جزء ثانٍ من فيلم “كازابلانكا”، بعدما حقق نحو 80 مليون جنيه مصري في شباك تذاكر السينما، والذي شارك ببطولته إياد نصار، غادة عادل، وعمرو عبدالجليل.