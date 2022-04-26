شكرا لقرائتكم خبر عن محمود عبد المغنى: "العائدون" يرسم ملامح وطنية للشباب الصغير ويعلمهم حب مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهى أمس الفنان محمود عبد المغنى من تصوير مسلسل "العائدون" الذى يقوم ببطولته مع الفنان أمير كرارة، ويعرض حالياً ضمن السباق الرمضانى على فضائية DMC، من إخراج أحمد نادر جلال، وتأليف باهر دويدار.

وقال عبد المغنى لـ"الخليج 365"، إن الأعمال الوطنية تظهر مدى حبنا لبلدنا ومدى التضحية التي يبذلها هؤلاء الأبطال من أجل إعلاء اسم مصر، والحفاظ على عرض وأمن مصر، مشيراً إلى أن جيله تربى على تلك الأعمال منها رأفت الهجان وجمعة الشوان، وغيرها من الأعمال، لافتاً إلى أن الأعمال الوطنية تمثل نقطة مهمة في عمر الشباب الصغير، فهى تعرفهم وتعلمهم مدى التضحيات التي يقدمها المصريين في حب بلدهم، بالإضافة إلى التنوير الحقيقي لهم من خلال القضايا التي يكشف عنها المسلسل ، خصوصاً المؤامرات التي تحاك ضد مصر من الخارج ، وهو ما أظهره العائدون.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".