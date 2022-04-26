شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو دياب يحيي حفلين فى عيد الفطر .. ثانى يوم بالإمارات والثالث فى الكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى النجم عمرو دياب حفل عيد الفطر المبارك في إمارة أبو ظبى بالإمارات العربية الثلاثاء ثانى أيام العيد، والموافق 3 مايو المقبل، وفى اليوم التالى الأربعاء – ثالث أيام العيد - سيكون الهضبة على موعد مع جمهوره بدولة الكويت حيث سيحيي حفلاً بأحد الفنادق الكبرى هناك.

وكان عمرو دياب قد تألق في ختام فعاليات موسم الرياض، شهر مارس الماضى، بمشاركة النجم محمد حماقي، حيث صعد إلي مسرح أبو بكر سالم على أنغام أغنيته "يا أنا يا لاء"، والذي يقدمها في مطلع حفلاته مؤخرا وذلك وسط تفاعل كبير من الجمهور، وقدم الهضبة فاصلاً من أجمل أغنياته الجديدة والقديمة، ليتفاعل معه الجمهور بصورة كبيرة أثناء الغناء خاصة عندما قدم الميدلي الشهير لأغاني نور العين والعالم الله وليلي نهاري.